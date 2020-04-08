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/ Пульмонология

Почему мужчины чаще болеют коронавирусом: названа причина

5.4т
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Мужчины чаще женщин болеют коронавирусом COVID-19 из-за того, что они более склоны удовлетворять разрушительные для здоровья потребности.

Об этом написал научный журналист The Guardian Филип Бол (Philip Ball). По его убеждению, среди мужчин, например, больше тех, кто регулярно курит и употребляет алкоголь.

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Также автор статьи предположил, что женщины более склоны следовать совету регулярно мыть руки, тогда как мужчины могут им пренебречь.

Почему мужчины чаще болеют коронавирусом: названа причина

regnum.ru

Кроме того, журналист допускает, что биологический фактор мог сыграть роль в разной частоте заражений среди полов. У мужчин более слабая иммунная система, таким образом они менее устойчивы к инфекционным заболеваниям, которые вызывают бактерии.

По словам журналиста, возможное объяснение также кроется в том, что мужские половые гормоны, задействованные в поддержании работы иммунной системы, слабее реагируют на патогены, чем женские гормоны.

Как сообщал OBOZREVATEL, для новорожденных и мужчин существует высокий риск заражения коронавирусом Covid-19 и развития тяжелых симптомов.

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Автор
Глеб Иванов
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Светлова Анастасия
Светлова Анастасия
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Артиллерист Моня
Артиллерист Моня
По тому что мужчины работают больше)))
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