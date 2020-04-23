Почему люди с лишним весом хуже переносят COVID-19: появился ответ

Ученые выяснили, что организм людей с лишним весом вырабатывает повышенное количество рецепторов, которые необходимы COVID-19 для проникновения в здоровые клетки.

Результаты исследования биологов из Канады и Объединенных Арабских Эмирато опубликованы на сайте препринтов bioRxiv и пока не прошли рецензирование, пишет Naked Science.

"Мы стремились описать, как SARS-CoV-2 нарушает пути метаболизма липидов у хозяина и как дисрегулированный липогенез (процесс накопления жиров) влияет на регуляцию ACE2, особенно при ожирении. <…> При помощи повторного анализа общедоступных транскриптомных данных мы впервые обнаружили, что эпителиальные клетки легких, инфицированные SARS-CoV-2, проявляют повышенную регуляцию генов, связанных с метаболизмом липидов, включая ген SOC3, который участвует в регуляции воспаления и ингибировании передачи сигналов лептина", – пишут авторы работы.

Ученые провели эксперимент с участием 16 лабораторных мышей, которых поделили на две равные группы. В результате было обнаружено, что организм грызунов из первой группы, страдающих ожирением, вырабатывал намного больше ферментов ACE2, с которыми взаимодействуют S-белки коронавируса, если сравнивать с мышами из второй группы, которые не имели лишнего веса, – при этом сильнее всего это наблюдалось в тканях легких. Таким образом, вирус имел в своем распоряжении больше путей для проникновения в организм.

Авторы исследования предположили, что похожий процесс может присутствовать в организме больных диабетом и пациентов с повышенным уровнем холестерина в крови. Так ли это, биологи планируют выяснить в дальнейших исследованиях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые выяснили, что, несмотря на то, что коронавирус COVID-19 в основном поражает легкие, он может распространяться на многие органы, включая сердце и кровеносные сосуды, почки, кишечник и мозг.

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