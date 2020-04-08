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/ Пульмонология

Почему COVID-19 распространяется быстрее других вирусов: ученые дали ответ

8.2т
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Американские вирусологи провели детальный анализ структуры коронавируса и выяснили, что белковый нарост в форме шипа захватывает клетки человека в четыре раза сильнее, чем SARS, унесший жизни нескольких сотен человек во время пандемии 2002 года.

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Это означает, что, попав в дыхательные пути, с большой вероятностью вирус останется там, а потом вызовет COVID-19 – болезнь, охватившую всю планету. О новом исследовании ученых из Университета Миннесоты сообщает The Gardian.

Отмечается, что они выяснили механизм заражения коронавирусом, создав 3D-карту шипообразного белка, который тот использует для закрепления в клетке. По словам доктора Фанга Ли, этот механизм совершеннее, чем у многих других возбудителей инфекционных болезней. При этом он убежден, что результаты их работы помогут в разработке вакцины от COVID-19.

Ученые выяснили, почему коронавирус распространяется быстрее других вирусов

Ученые выяснили, почему коронавирус распространяется быстрее других вирусов

"Если соединение антител сыворотки с шипами вируса будет сильнее, чем у шипов и клеток тела человека, мы сможем говорить об изобретении эффективного препарата. Он просто блокирует вирус, препятствуя его воздействию на клетку", – говорит доктор Ли.

Также в процессе исследования медики только подтвердили, что человек получил вирус от летучей мыши, непосредственно или через промежуточных носителей – панголинов.

Профессор вирусологии Ноттингемского университета Джонатан Болл утверждает, что эти данные также объясняют отличия в симптомах заболеваний, вызванных двумя вирусами. Так, SARS проявляется в основном легочной симптоматикой, в то время как SARS-CoV2 поражает сначала верхние дыхательные пути, лишь затем перерастая в пневмонию, и то не во всех случаях.

"Шипообразный белок поверхностного пика SARS-CoV2 закрепляется сразу во время вдыхания человеком вирусных капель, а вот SARS действует медленнее, за счет чего и распространяется сложнее", – считает он.

Как сообщал OBOZREVATEL, польские ученые заявили, что обнаружили вещество, способное снизить активность коронавируса COVID-19.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Исследование ученых Коронавирус
Место
США
Тег
вирус
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