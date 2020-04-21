"Плаквенил" не лечит от COVID-19? Супрун развеяла миф о спасительном лекарстве

Медицинский препарат "Плаквенил" (гидроксихлорохин) не является лекарством против COVID-19. Его применяют экспериментально в рамках клинических исследований.
Об этом в Facebook сообщила бывший министр здравоохраненния Ульяна Супрун, отметив, что в Украине "Плаквенил" уже одобрили, как одно из лекарств против коронавируса.
Супрун пояснила, что препарат применяется для лечения ревматоидного артрита, ювенального ревматоидного артрита, системной красной волчанки, а также некоторых дерматологических заболеваний. При этом у данного лекарства есть и проблемы, связанные с его применением.
"Плаквенил"
Экс-глава Минздрава напомнила, что уже есть доказательства того, что гидроксихлорохин малоэффективен в лечении COVID-19. При этом у него много побочных эффектов, которые особо опасны для людей с сопутствующими болезнями, например, сердечно-сосудистыми.
Супрун подчеркнула, что "Плаквенил" может вызывать необратимые повреждения сетчатки, тахикардию, мышечную слабость и сильное падение сахара в крови. Также у пациентов могут наблюдаться бессонница, нарушения сна и галлюцинации.
Кроме того, лекарство опасно применять с препаратами, которые применяются для лечения сахарного диабета, эпилепсии и болезней сердца.
Супрун отметила, что из-за эпидемии и появления информации о применении "Плаквенила" для лечения, это лекарство пропало из аптек Украины.
"Теперь люди, которые нуждаются (для лечения ревматоидного артрита и других болезней, для которых зарегистрирован этот препарат) не имеют возможности его получить", – акцентировала она.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Глава Минздрава заявил, что в ближайшее время Украина получит партию препарата "Плаквенил", которого хватит на 20 тысяч человек. По его словам, сейчас это фактически единственное лекарство от коронавируса.
Препарат "Плаквенил", который Минздрав Украины одобрил для лечения коронавируса, применяют и в Италии, однако там предупредили, что его свойства в лечении COVID-19 пока необоснованны.
В частности, лекарство противопоказано определенной категории пациентов, поскольку в некоторых случаях может даже привести к смерти.
При этом для применения препарата "Плаквенил" в комплексном лечении коронавируса пациент должен предоставить свое согласие на это.
Также украинский врач из Италии рассказала о новом симптоме COVID-19 и опасности "Плаквенила"
В Швеции прекратили применять противомалярийный препарат хлорохин, который используют в Украине для лечения коронавируса COVID-19, из-за его побочных действий.
В Китае сообщили, что "Плаквенил" не ускорил выздоровление пациентов с коронавирусом COVID-19.
Чем опасен препарат "Плаквенил" и в каких случаях приводит к смерти – читайте в материале.
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