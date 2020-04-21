Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

"Плаквенил" не лечит от COVID-19? Супрун развеяла миф о спасительном лекарстве

353
Читать материал на украинском

Медицинский препарат "Плаквенил" (гидроксихлорохин) не является лекарством против COVID-19. Его применяют экспериментально в рамках клинических исследований.

Об этом в Facebook сообщила бывший министр здравоохраненния Ульяна Супрун, отметив, что в Украине "Плаквенил" уже одобрили, как одно из лекарств против коронавируса.

Супрун пояснила, что препарат применяется для лечения ревматоидного артрита, ювенального ревматоидного артрита, системной красной волчанки, а также некоторых дерматологических заболеваний. При этом у данного лекарства есть и проблемы, связанные с его применением.

"Плаквенил"

"Плаквенил"

Экс-глава Минздрава напомнила, что уже есть доказательства того, что гидроксихлорохин малоэффективен в лечении COVID-19. При этом у него много побочных эффектов, которые особо опасны для людей с сопутствующими болезнями, например, сердечно-сосудистыми.

Супрун подчеркнула, что "Плаквенил" может вызывать необратимые повреждения сетчатки, тахикардию, мышечную слабость и сильное падение сахара в крови. Также у пациентов могут наблюдаться бессонница, нарушения сна и галлюцинации.

Кроме того, лекарство опасно применять с препаратами, которые применяются для лечения сахарного диабета, эпилепсии и болезней сердца.

Супрун отметила, что из-за эпидемии и появления информации о применении "Плаквенила" для лечения, это лекарство пропало из аптек Украины.

"Теперь люди, которые нуждаются (для лечения ревматоидного артрита и других болезней, для которых зарегистрирован этот препарат) не имеют возможности его получить", – акцентировала она.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Персона
Ульяна Супрун
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Здоровье Пульмонология

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Коронавирус. Самое важное

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости