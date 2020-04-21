"Плаквенил" не лечит от COVID-19? Супрун развеяла миф о спасительном лекарстве

Медицинский препарат "Плаквенил" (гидроксихлорохин) не является лекарством против COVID-19. Его применяют экспериментально в рамках клинических исследований.

Об этом в Facebook сообщила бывший министр здравоохраненния Ульяна Супрун, отметив, что в Украине "Плаквенил" уже одобрили, как одно из лекарств против коронавируса.

Супрун пояснила, что препарат применяется для лечения ревматоидного артрита, ювенального ревматоидного артрита, системной красной волчанки, а также некоторых дерматологических заболеваний. При этом у данного лекарства есть и проблемы, связанные с его применением.

"Плаквенил"

Экс-глава Минздрава напомнила, что уже есть доказательства того, что гидроксихлорохин малоэффективен в лечении COVID-19. При этом у него много побочных эффектов, которые особо опасны для людей с сопутствующими болезнями, например, сердечно-сосудистыми.

Супрун подчеркнула, что "Плаквенил" может вызывать необратимые повреждения сетчатки, тахикардию, мышечную слабость и сильное падение сахара в крови. Также у пациентов могут наблюдаться бессонница, нарушения сна и галлюцинации.

Кроме того, лекарство опасно применять с препаратами, которые применяются для лечения сахарного диабета, эпилепсии и болезней сердца.

Супрун отметила, что из-за эпидемии и появления информации о применении "Плаквенила" для лечения, это лекарство пропало из аптек Украины.

"Теперь люди, которые нуждаются (для лечения ревматоидного артрита и других болезней, для которых зарегистрирован этот препарат) не имеют возможности его получить", – акцентировала она.

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