Первый случай: украинец заразился китайским коронавирусом

Украинец заразился новым китайским коронавирусом на борту карантинного круизного судна Diamond Princess, которое находится в японском порту.

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии в воскресенье, 9 февраля, проинформировало о шести новых случаях заражения, передает пресс-служба.

Директор департамента консульской службы МИД Украины Cергей Погорельцев в комментарии журналисту УНН подтвердил информацию о заболевшем украинце.

Украинец заразился новым коронавирусом pravda.com.ua

Среди заболевших, кроме одного украинца, четыре гражданина Филиппин и один житель Гонконга с гражданством США. Об этом одним из первых со ссылкой на японское ведомство написал журналист ИТАР-ТАСС Василий Головнин.

По последней информации, все они являются членами экипажа судна. Больные были эвакуированы с корабля и госпитализированы.

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Справка:

Вирус 2019-nCoV – вариант коронавируса, который до сих пор не передавался людям.

Коронавирусы – семейство вирусов, включающее 38 видов вирусов, лишь шесть (а с новым вирусом – семь) из которых поражают человека.

Исследователи считают, что, скорее всего, вирус распространился на людей от животных, но способен также передаваться от человека к человеку.

Среди симптомов заражения: повышенная температура, кашель, затрудненное дыхание.

Круизный лайнер Diamond Princess DW

"Есть один инфицированный гражданин Украины, член экипажа круизного лайнера, что находится на рейде у берегов Японии. Личность установлена. Размещен в больнице. Состояние удовлетворительное. С госпитализированным поддерживается связь. Ситуация на контроле министра иностранных дел и Посольства Украины в Японии", – сообщил глава департамента украинской консульской службы.

Он добавил, что украинцу оказывается квалифицированная медицинская помощь, сейчас больной "чувствует себя нормально".

ВВС

Всего на борту Diamond Princess находятся около 3,7 тыс. человек (по меньшей мере 25 украинских граждан) из более 50 стран.

Судно задержали 4 февраля в порту Иокогама и на следующий день отправили на карантин.

Корабль отправился в круиз 20 января, но вернулся в гавань после того, как в Гонконге на берег сошел мужчина, у которого был диагностирован 2019-nCoV.

Число заразившихся на круизном лайнере, по данным на 9 февраля, достигло 70.

Отметим, что Diamond Princess был спущен на воду еще в 2004 году. На его борту – несколько ресторанов и баров, SPA-салон, пять бассейнов, фитнес-центр, теннисный корт, мини-поле для гольфа, ночной клуб и казино.

Предлагаем посмотреть фото корабля:

Diamond Princess на карантине

Diamond Princess на карантине

Diamond Princess на карантине

Diamond Princess на карантине

Diamond Princess на карантине

Diamond Princess на карантине

Diamond Princess на карантине

Добавим, накануне Министерство финансов КНР сообщило, что на борьбу с коронавирусом будет выделено 71,85 млрд юаней ($ 10,3 млрд).

"Министерство направит средства на то, чтобы граждане могли позволить себе диагностику и лечение", – говорится в заявлении министерства.

Средства также будут использованы для того, чтобы регионам было достаточно денег на предметную борьбу с вирусом.

Пока вакцины от болезни не найдено. Интересно, что всемирно известный актер Джеки Чан предложил вознаграждение в размере 1 млн юаней (около $197 000) за разработку лекарства от коронавируса, пишет Straights Times,

Он надеется, что его намерение не будет неправильно понято. "Речь идет не о деньгах. Я не хочу видеть, как некогда шумные улицы сейчас пусты, и не хочу, чтобы мои соотечественники умирали, пока идет борьба с вирусом", – написал он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее украинец, оказавшийся на борту заблокированного в Японии круизного лайнера Diamond Princess, рассказал о происходящем.

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