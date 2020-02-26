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/ Пульмонология

Первый больной коронавирусом зафиксирован в Латинской Америке

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В Бразилии подтвердили случай заражения коронавирусом COVID-2019. Это первый случай в Латинской Америке.

По словам главы министерства здравоохранения Бразилии Луиса Энрике Мандетты, вирус обнаружен в 61-летнего бразильца, который прибыл из Сан-Паулу. Мужчина посетил север Италии с 9 по 21 февраля, передают РИА Новости.

Первый больной коронавирусом зафиксирован в Латинской Америке

Первый больной коронавирусом зафиксирован в Латинской Америке

Pixabay

Впервые анализы показали, что он заразился 25 февраля. Медики направили его на повторное исследование. Состояние мужчины оценивается как стабильное, а симптомы не носят тяжелый характер.

Власти приступили к выявлению людей, с которым больной мог контактировать.

Карта распространения коронавируса в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, первые случаи заражения коронавирусом COVID-2019 подтверждены в Швейцарии, Румынии, Алжире, а также на юге Испании – в Каталонии.

На Закарпатье украинские пограничники обнаружили женщину с симптомами, похожими на смертельный вирус. Ее остановили на пункте пропуска "Тиса" на границе с Венгрией. Женщина вместе с другими пассажирами возвращалась из Италии.

Напомним, что к 26 февраля COVID-2019 выявили у 78 064 человек в Китае, а количество жертв заболевания увеличилось до 2715 человек.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Бразилия
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