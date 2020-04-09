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/ Пульмонология

Первые симптомы коронавируса: заболевшая врач описала ощущения

1.7т
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После заражения коронавирусом COVID-19 российский врач-диетолог Евгения Кобыляцкая потеряла вкус и аппетит.

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Об первых симптомах болезни она сообщила в своем Телеграм-канале.

"Все было нормально. Я ела бутерброд с сыром. Обычный ржаной хлеб и обычный сыр, типа моцареллы. Ем и думаю – а отчего это сыр такой соленый?.. А это у меня обоняние уже пропало и тонкие вкусовые рецепторы отключились, остались только те, которые чувствовали соль", – вспоминала медик.

Эпидемия коронавируса

Эпидемия коронавируса

Кобыляцкая отметила, что обратилась к врача лишь после того, как у нее поднялась температура. К тому же за неделю она похудела на три килограмма.

"Если не чувствуешь вкуса, то есть не интересно. Просто лень", – объяснила она.

Также врач посоветовала "с уважением" относиться к иммунной системе при заражении любым вирусом.

"Ложитесь в постель, обмотайте горло шарфом, наденьте теплые носки, укройтесь одеялом и попросите сварить вам куриный бульон... Целый день пейте чай с лимоном", – резюмировала диетолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, китайские медики опубликовали отчет о протекании коронавируса у человека, описав появление симптомов болезни по дням.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
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