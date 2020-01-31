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/ Пульмонология

Первая вылеченная от коронавируса китаянка рассказала о пережитом

1.2т
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Излечившаяся от смертельного коронавируса 2019-nCoV жительница Китая по фамилии Цзян рассказала, как ей удалось пережить болезнь.

Своим опытом она поделилась с агентством Синьхуа. Как оказалось, 44-летняя женщина работала в Ухане последние несколько лет.

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"Пятнадцатого января я отправилась на родину (Ушань), чтобы встретить китайский Новый год. Муж приехал на железнодорожный вокзал уезда, чтобы меня встретить, и увидел, что я очень плохо себя чувствую. Он тут же отвез меня в местную народную больницу. Несколько дней лечения не дали положительного результата. Двадцать первого января меня перевезли в центральную больницу "Санься" в районе Ваньчжоу, поместили в изолятор и диагностировали пневмонию, вызванную коронавирусом нового типа", – рассказала Цзян.

По ее словам, она первая в Чунцине заболела новым коронавирусом.

"Каждый день меня опрыскивали, проводили противовирусное и противоинфекционное лечение, доктора даже воспользовались методами традиционной китайской медицины. В последние дни вся симптоматика изменилась в лучшую сторону. Доктора сказали, что можно выписываться. За все лечение больница не взяла с меня ни единого фэня", – отметила женщина.

Она также раскрыла, при каких симптомах нужно обращаться в больницу и как избежать заражения.

"Самое важное — как можно лучше защищаться: очень важно носить маску и почаще мыть руки. Если поднялась температура, появился кашель и другие симптомы, нужно сразу же идти в больницу. Не стоит беспокоиться, что тебя изолируют, надо сохранять хорошее расположение духа, слушаться врачей, верить медикам, и тогда обязательно пойдешь на поправку", – подытожила она.

Исцелившаяся от коронавируса китаянка рассказала о пережитом

Исцелившаяся от коронавируса китаянка рассказала о пережитом

DW

Как сообщал OBOZREVATEL, Коронавирус убил рекордное количество людей – количество погибших возросло до 213.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Коронавирус
Место
Китай
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