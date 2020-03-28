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/ Пульмонология

Пережившие коронавирус люди описали первые симптомы

13.6т
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У зараженных коронавирусом пациентов могут быть разные симптомы, но у всех болезнь начинается как респираторное заболевание.

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Как сообщает "ТСН", у одних был кашель и потеря вкусовых качеств и обоняния, а у других – высокая температура и боль в мышцах (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

Симптомы у больных коронавирусом могут быть разные

Симптомы у больных коронавирусом могут быть разные

pixabay.com

Украинец Вадим отдыхал в Австрии на горнолыжном курорте. На четвертый день после возвращения домой мужчина обратился к врачам. У него кружилась голова, была незначительная слабость и ломота в теле.

"Температура 38,2. Закружилась голова, возникла боль в мышцах. И с первого дня у меня было красное горло и першение. Ни кашля, ничего в легких не было", – рассказал мужчина.

На вторую неделю путешествия Азорскими островами украинка Яна тоже почувствовала слабость. Однако температуры у нее не было. Первыми симптомами коронавируса у нее были: внезапная потеря вкусовых качеств и обоняния. Также у девушки начался сухой кашель, была сильная головная боль и незначительный насморк.

По информации Центра общественного здоровья, наиболее распространенные симптомы коронавируса являются: лихорадка, сухой кашель и затрудненное дыхание. Однако перечень симптомов гораздо шире и зависит от иммунитета конкретного человека.

Коронавирус COVID-19 имеет несколько штаммов и продолжает мутировать.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее медики заявили, что узнать о заражении новым коронавирусом можно по трем первым признакам, которые обычно заметны у больного: боли в горле, одышке и кашле.

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Тема
Коронавирус
Тег
вирус
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Дубовик Леон
Дубовик Леон
. . . интересный факт . . . сейчас человечеству на планете Земля не угрожает исчезновение . . . наоборот . . . остальной фауне угрожает исчезновение из-за непомерного распространения людей
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
А есть различие в признаках вируса у отдыхающего на горнолыжном курорте украинца и у заробичанина нераба?)
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Pyankovsky Alexey, Они явно отличаются от рабов роиссян, свободой мышления и трезвостю восприятия окружающего мира.
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Здоровье Пульмонология

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