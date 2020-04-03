Передается ли коронавирус от матери ребенку еще в утробе: ученые дали ответ

Возможность передачи коронавируса от матери ребенку в момент вынашивания учеными до сих пор не доказана.

Как пишут "Известия", китайские ученые исследовали истории заболевания COVID-19 у женщин, которых госпитализировали в пять больниц провинции Хубэй в период с 1 января по 20 февраля.

Из 33 зараженных лишь у одной наблюдалось тяжелое течение болезни – ей потребовались реанимационные мероприятия с использованием ИВЛ. Легкие и средние симптомы диагностировали у 13 (39,4%) и 19 (57,6%) беременных соответственно.

При этом только один младенец (3,6% из всех новорожденных) заболел острым респираторным синдромом, и у него подтвердились пробы на коронавирус.

Среди 33 детей, родившихся от зараженных коронавирусом матерей, только у одного обнаружили COVID-19 pixabay.com

"Мы не можем доказать, что это случай вертикальной передачи, потому что образцы пуповинной крови и плаценты были отрицательными для SARS-CoV-2", – говорится в научной работе.

Вертикальная передача патогена – это переход инфекции от матери к ребенку в утробе.

В результате китайские ученые вообще не смогли сделать каких-либо доказательных выводов относительно того, как именно малыш мог заболеть.

Как сообщал OBOZREVATEL, в одной из московских больниц родился первый ребенок с коронавирусом.

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