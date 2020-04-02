Передается ли коронавирус через волосы: появилось пояснение

Если соблюдать дистанцию не менее одного метра с другими людьми, маловероятно, что одежда или волосы будут загрязнены вирусами в большом количестве.

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Об этом заявили эксперты Высшего института здравоохранения Италии, отвечая на вопрос, возможно ли заразиться коронавирусом через верхнюю одежду и волосы. Советы появились на сайте Минздрава Италии.

По их убеждению, выживание нового коронавируса во внешней среде еще до конца не исследовано, однако, если соблюдать правила, то коронавирус вряд ли сможет попасть в организм человека через волосы.

В то же время, эксперты посоветовали по возвращении домой не класть верхнюю одежду на диван, стол или на кровать.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые сообщили, что коронавирусная инфекция может стать хронической у людей, которые ею заразились.

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