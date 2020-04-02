Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

Передается ли коронавирус через волосы: появилось пояснение

619
Читать материал на украинском

Если соблюдать дистанцию не менее одного метра с другими людьми, маловероятно, что одежда или волосы будут загрязнены вирусами в большом количестве.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом заявили эксперты Высшего института здравоохранения Италии, отвечая на вопрос, возможно ли заразиться коронавирусом через верхнюю одежду и волосы. Советы появились на сайте Минздрава Италии.

По их убеждению, выживание нового коронавируса во внешней среде еще до конца не исследовано, однако, если соблюдать правила, то коронавирус вряд ли сможет попасть в организм человека через волосы.

Передается ли коронавирус через волосы: появилось пояснение

В то же время, эксперты посоветовали по возвращении домой не класть верхнюю одежду на диван, стол или на кровать.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые сообщили, что коронавирусная инфекция может стать хронической у людей, которые ею заразились.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Здоровье Пульмонология

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Коронавирус. Самое важное

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости