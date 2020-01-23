Заказывать с AliExpress опасно? Инфекционист дала пугающий прогноз о коронавирусе

Ведущий врач-инфекционист Украины Ольга Голубовская допустила, что коронавирус nCoV может передаваться через предметы.

Комментируя для MedOboz заявление российского вирусолога Михаила Щелканова о том, что коронавирус может передаваться через посылки, в том числе посредством сервиса AliExpress, она сказала: "Коронавирус еще только изучается, это пока что предположение. Но его агрессивность оказалась немножко большей, чем оценивалось ранее".

В этом контексте медик добавила: "Сначала говорили, что он не передается от человека к человеку, потом сказали, что передается при очень тесных семейных контактах. Сейчас уже дали определение, что такое "тесные контакты".

Коронавирус может передаваться через предметы, допустила медик

Таким образом, "все-таки он передается достаточно легко. Об этом свидетельствует большое количество заболевших", – заметила она.

"Естественно, если он сохраняется на каких-то предметах, он может передаваться через что угодно. Но мне кажется, достаточно и тех путей, которые он имеет. Потому что он может быть завезен в любую страну мира и вызвать распространение", – пояснила врач.

Как писал OBOZREVATEL, заведующий лабораторией вирусологии ФНЦ биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН Михаил Щелканов не исключил, что коронавирус может передаваться через почтовые отправления. "Маленькие капельки с вирусом, которые образуются при кашле и чихании, оседают на предметах обихода, и человек, трогая их, вполне может заразиться", – сказал он.

Ранее власти Китая ввели карантин в городе Ухань, где проживают 19 млн человек, в связи со вспышкой пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Болезнь уже унесла жизни 17 человек.

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