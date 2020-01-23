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/ Пульмонология

Заказывать с AliExpress опасно? Инфекционист дала пугающий прогноз о коронавирусе

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Ведущий врач-инфекционист Украины Ольга Голубовская допустила, что коронавирус nCoV может передаваться через предметы.

Комментируя для MedOboz заявление российского вирусолога Михаила Щелканова о том, что коронавирус может передаваться через посылки, в том числе посредством сервиса AliExpress, она сказала: "Коронавирус еще только изучается, это пока что предположение. Но его агрессивность оказалась немножко большей, чем оценивалось ранее".

В этом контексте медик добавила: "Сначала говорили, что он не передается от человека к человеку, потом сказали, что передается при очень тесных семейных контактах. Сейчас уже дали определение, что такое "тесные контакты".

Коронавирус может передаваться через предметы, допустила медик

Коронавирус может передаваться через предметы, допустила медик

Таким образом, "все-таки он передается достаточно легко. Об этом свидетельствует большое количество заболевших", – заметила она.

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"Естественно, если он сохраняется на каких-то предметах, он может передаваться через что угодно. Но мне кажется, достаточно и тех путей, которые он имеет. Потому что он может быть завезен в любую страну мира и вызвать распространение", – пояснила врач.

Как писал OBOZREVATEL, заведующий лабораторией вирусологии ФНЦ биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН Михаил Щелканов не исключил, что коронавирус может передаваться через почтовые отправления. "Маленькие капельки с вирусом, которые образуются при кашле и чихании, оседают на предметах обихода, и человек, трогая их, вполне может заразиться", – сказал он.

Ранее власти Китая ввели карантин в городе Ухань, где проживают 19 млн человек, в связи со вспышкой пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Болезнь уже унесла жизни 17 человек.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Коронавирус 2019-nCoV Эксклюзив
Персона
Ольга Голубовская
Место
Украина
Теги
болезнь вирус
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Shymskaja Elvira
Shymskaja Elvira
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