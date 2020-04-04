Перчатки не спасут от коронавируса: медики развенчали миф

Медики развенчали миф о том, что хирургические перчатки являются идеальным средством защиты при общении с людьми, зараженными коронавирусом.

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Некоторые эксперты считают, что пара грязных перчаток могут быть опаснее просто грязных рук, что только ухудшит ситуацию с COVID-19, пишет whnt.com.

Причина этому то, что хирургические перчатки по структуре схожи с кожей. Они также поглощают микробы и патогены с загрязненных поверхностей. Если дотронуться ими до лица, можно заразиться, как и в случае с грязными руками.

Медики развенчали миф о перчатках openbusiness.ru

Чтобы перчатки служили защитой от вируса, необходимо регулярно менять их или очищать с помощью воды и мыла.

"Убедитесь, что вы не касаетесь глаз, носа или рта руками в перчатках. Используйте их только один раз, сразу же снимайте их и мойте руки не менее 20 секунд с мылом и водой", – советуют медики.

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