"Пьем витамины и не боимся!" Украинка рассказала, как китайцы борются с коронавирусом

Паника, связанная с распространением смертельного коронавируса в Китае в разы преувеличена.

Об этом "Стране" рассказали украинцы, проживающие в Ухани. Наши соотечественники призвали не верить различным неподтвержденным сообщениям в СМИ.

Так, харьковчанка Моника Рустамова, что учится в китайском вузе сообщила, что в Ухани ситуация в пределах нормы.

Коронавирус в Китае

"Почитаешь интернет, так тут прямо Армагеддон. На самом деле вокруг эпидемии много дезинформации, а в Ухани и в помине нет никакой паники. Да, улицы опустели, все закрыто – магазины и развлекательные центры. Но это связано с китайским Новым годом, который в стране традиционно празднуют две недели – с 25 января по 8 февраля. И китайцы это время проводят дома, с семьями, у них так принято. Пустые улицы на местный Новый год – это обычное дело. Ну и плюс некоторые не выходят из-за эпидемии", – пояснила она.

Украинка добавила, что некоторые китайцы симулируют симптомы болезни, чтобы попасть в больницу без очереди на осмотр.

"Сейчас выросло количество желающих провериться на всякий случай, хотя у большинства оказывается обычная простуда. Но опять же ни паники, ни хаоса в больницах нет", – пояснила Рустамова.

Моника Рустамова Страна

Студентка отметила, что горожане не паникуют из-за коронавируса и верят, что власти разберутся с ситуацией. Рустамова также спокойна и не боится заражения.

"В нашем университете и среди моих знакомых заразившихся нет. Для профилактики мы тщательно моем руки, продукты, не выходим на улицу, при надобности всегда в масках. Пьем витамины, дезинфицируем антисептиком все. Мои родные, начитавшись ужасов, переживают, конечно, но стараются адекватно воспринимать ситуацию", – поделилась девушка.

Преподаватель из Одессы Ирина Погребняк добавила, что сначала в Ухани были проблемы с продуктами, так как люди начали быстро все скупать, но вскоре все разрешилось. При этом за спекуляцию товаров власти Китая строго наказывают штрафами, поэтому проблем с продовольствием нет.

"Не видела, чтобы спекулировали и поднимали цены на продукты, как пишут... Маски тоже можно свободно купить… Родители волнуются, но я им объясняю, что это больше нагнетают, в реальности все совсем не так страшно. Китайцы очень мобилизированные и умеют справляться с вирусами", – акцентировала Погребняк.

Пустые улицы Ухани Страна

Украинка сообщила, что особо контролируется лишь один район города – Ханькоу, где произошла вспышка вируса.

"Часть китайцев верит, что ситуацию искусственно нагнетают. Есть даже версия, что и смертельного вируса никакого нет, а выдумала его фармацевтическая мафия, чтобы продавать лекарства", – резюмировала Погребняк.

Как сообщал OBOZREVATEL, состоянием на 28 января, количество зараженных составило 2744, погибли уже 106 человек.

Отметим, что врач-инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская раскрыла правду о коронавирусе в Украине.

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