Папа Франциск заболел и пропустил запланированную мессу с духовенством Рима после недавней встречи с прихожанами.

В Ватикане не уточнили, чем именно болен Франциск, однако отметили, что у него появился кашель, насморк и легкое недомогание, передает издание AP News.

Папа Римский заболел apnews.com

Там подчеркивают, что во время богослужения в среду, 26 февраля, Франциск решил пожать руки верующим и поцеловал ребенка. Все это произошло на фоне вспышки опасного коронавируса в Италии, которым заразились более 400 человек.

Папа Римский заболел apnews.com

Папа Римский заболел apnews.com

Папа Римский заболел apnews.com

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Италии зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом среди футболистов.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся