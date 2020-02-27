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/ Пульмонология

Папа Римский заболел после встречи с прихожанами в Италии

2.8т
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Папа Франциск заболел и пропустил запланированную мессу с духовенством Рима после недавней встречи с прихожанами.

В Ватикане не уточнили, чем именно болен Франциск, однако отметили, что у него появился кашель, насморк и легкое недомогание, передает издание AP News.

Папа Римский заболел

Папа Римский заболел

apnews.com

Там подчеркивают, что во время богослужения в среду, 26 февраля, Франциск решил пожать руки верующим и поцеловал ребенка. Все это произошло на фоне вспышки опасного коронавируса в Италии, которым заразились более 400 человек.

Папа Римский заболел

Папа Римский заболел

apnews.com

Папа Римский заболел

Папа Римский заболел

apnews.com

Папа Римский заболел

Папа Римский заболел

apnews.com

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Италии зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом среди футболистов.

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Автор
Карина Бондаренко
Персоны
Папа Франциск Папа Римський Франциск Папа Римский
Место
Ватикан
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Зря он с Зеленским встречался...
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