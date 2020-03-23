Страны Европы не скоро смогут справиться с распространением у них пандемии коронавируса COVID-19.

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В этом убежден китайский вирусолог и руководитель Шанхайской экспертной группы по новому вирусу Чжан Вэньхун. Об этом сообщает South China Morning Post.

"Могу сказать: забудьте о том, что пандемия закончится в Европе в ближайшем будущем", – призвал он.

Пандемия коронавируса в Европе не закончится в ближайшем будущем

По словам ученого, следует ожидать, что случаи заражения COVID-19 будут появляться и исчезать. Это продлится один или два года, что вполне "нормально" для такого вируса.

При этом он выразил уверенность, что то, когда пандемию коронавируса смогут взять под контроль – этим летом или следующим – зависит лишь от глобальных усилий по ее сдерживанию. По его мнению, для решения проблемы в кратчайшие сроки меры должны быть чрезвычайно радикальными.

"Если бы только весь мир смог прекратить движение на четыре недели, пандемию можно было бы остановить", – заявил Вэньхун.

Он добавил, что Китаю в борьбе с коронавирусом помогло то, что в самом начале распространения инфекции учреждения, многие предприятия и учебные заведения были закрыты из-за "Праздника весны", что значительно сократило контакты населения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее доктор биологических наук, профессор Школы Системной Биологии GMU (США) Анча Баранова высказала мнение, что пандемия коронавируса остановится естественным путем только в случае, если болезнь эволюционирует или большинство людей приобретут иммунитет.

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