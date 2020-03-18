Пандемия коронавируса закончится в апреле: эпидемиолог успокоил украинцев

Носителей коронавируса COVID-19 в Украине может быть в разы больше, нежели об этом говорят официальный данные. Вместе с тем, пандемия может закончится уже в апреле.

Такое мнение высказал руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, эпидемиолог Андрей Александрин, передает "КП в Украине". Он предположил, что точную цифру носителей вируса никто сказать не может, поскольку у 80% коронавирус протекает в легкой форме, и пациент не будет обращаться за медицинской помощью.

"Более того, я всем рекомендую, если появились сопли, легкий кашель, это не означает, что вам нужно срочно и сразу бежать в медицинское учреждение. Получить дополнительную инфекцию риск намного больше, нежели на улице и в магазине", – рассказал доктор.

Вместе с тем, он предположил, что, вероятнее всего, пандемия коронавируса может закончиться уже в апреле 2020 года.

Доктор напомнил, что в Украине продолжается рост заболеваемости гриппом, ОРВИ и корью.

"Люди постоянно болеют коронавирусами, это группа воздушно-капельных инфекций, как грипп. Просто сегодня это такая хайповая тема, и все об этом только и говорят. А у нас до сих пор продолжается рост заболеваемости корью, ОРВИ, в том числе гриппом, и сейчас как раз тот сезон. Мы отмечаем, что как раз идет большая обращаемость по ОРЗ, но это не значит, что это коронавирус. Я ожидаю, что к концу апреля мы уже практически забудем об этом коронавирусе", – рассказал Александрин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине количество зараженных коронавирусом граждан увеличилось до 14 человек, двое из них – умерли.

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