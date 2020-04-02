Коронавирус резко ускорился, от него никто не защищен: инфекционист предупредила об опасности

Из-за ежедневного роста количества больных коронавирусом людей, пока рано говорить о стабилизации ситуации не только в Европе, но и в Украине, а реальная картина будет через две недели.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказала врач-инфекционист Людмила Мухарская. По ее словам, стоит учесть, что за последние недели в Украину въехало десятки тысяч людей, а инкубационный период у вируса может продолжаться до двух недель.

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"Количество больных коронавирусом в Европе ежедневно растет. Однако после роста наступает т. н. плато, стабилизация ситуации. После этого кривая должна пойти вниз, то есть количество случаев уменьшится. Судя по статистике, стабилизация во многих европейских странах еще не наступила. Поэтому сложно сказать – у них сейчас пик или начало стабилизации. В Украине пока идет рост, у нас не так много случаев по сравнению с Европой. Но за последние недели приехало много людей из инфицированных стран и, учитывая инкубационный период в 14 дней, а люди еще едут, поток продолжается, говорить о стабилизации не можем. Посмотрим, что будет через две недели, тогда картина будет реальная. Пока наблюдаем рост", – уточнила инфекционист.

Коронавирус

По ее словам, темпы роста пандемии продолжаются и об этом говорит количество зараженных. Так, всего за два дня вирусом инфицировалось 100 тысяч людей во всем мире после того, как ранее эти показатели набирались за неделю.

"Нельзя сказать, что это нормально. Но коронавирус – это новый вирус, мы еще многое о нем не знаем. Во-вторых, человечество во всем мире не имело к нему иммунитета, то есть от вируса не защищен никто. Учитывая это, нынешние темпы его распространения при отсутствии любого иммунитета среди людей – должны быть такими, как есть", – подытожила Мухарская.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Всемирной организации здравоохранения во вторник, 31 марта, заявили, что пандемия коронавируса приблизилась к своему пику в Европе и ситуация начала стабилизироваться.

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