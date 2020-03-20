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/ Пульмонология

Пандемия коронавируса может закончиться сама: названо два условия

5.9т
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Пандемия коронавируса остановится естественным путем только в случае, если болезнь эволюционирует или большинство людей приобретут иммунитет.

Такое мнение высказала доктор биологических наук, профессор Школы Системной Биологии GMU (США) Анча Баранова в комментарии РИА Новости.

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"Прекращение эпидемии – это два процесса. Один процесс – это процесс эволюции вируса. Мы знаем, что в новом хозяине – а человек новый хозяин для вируса – происходит ослабление вируса. Мы это наблюдали на других вирусах, в том числе коронавирусах. Вирус летучей мыши попал в человека, переход от человека к человеку сопровождается мутациями вируса, и они, как правило, ослабляют вирус. Происходит коэволюция вируса, чтобы он мог более-менее сосуществовать с человеком. Этот вирус сейчас к нам приспосабливается. Сколько времени это займет, неизвестно", – пояснила биолог.

Пандемия коронавируса может закончиться сама: названы условия

Пандемия коронавируса может закончиться сама: названы условия

medikom.ua

Второй процесс, по ее словам, – это приобретение иммунитета людьми, процесс естественной вакцинации.

По словам Барановой, когда около 70% населения переболеет, то в популяции появится необходимая прослойка людей с антителами, которые способны побороть вирус. В этом случае заражение уже не будет таким массовым – у большинства будет иммунитет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые предположили, что эпидемии нового китайского коронавируса COVID-19 в дальнейшем будут возникать время от времени по аналогии с заболеваемостью гриппом.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
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