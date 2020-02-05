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/ Пульмонология

В Японии заблокировали лайнер из-за коронавируса: на борту – 25 украинцев

9.5т
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По меньшей мере 25 украинских граждан находятся на борту заблокированного у берегов Японии круизного лайнера Diamond Princess из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел на запрос "Украинской правды". По словам собеседника "Радио Свобода" на борту судна, корабль отправили на карантин на 14 дней.

Согласно данным портала Marine Traffic, сейчас лайнер стоит в море вблизи порта Иокогама.

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На борту заблокированного в Японии лайнера – 20 украинцев

На борту заблокированного в Японии лайнера – 20 украинцев

В МИД уточнили, что украинцы являются членами экипажа корабля. "Посольство Украины в Японии принимает оперативные меры с целью проверки указанной информации и обеспечения надлежащего консульского сопровождения дела", – заявило ведомство.

Люди с хроническими заболеваниями могут обращаться с запросами на лекарства, в которых они нуждаются.

На борту заблокированного в Японии лайнера – 20 украинцев

На борту заблокированного в Японии лайнера – 20 украинцев

На корабле Diamond Princess обнаружили не менее 10 случаев заболевания коронавирусом из Китая. Всего на борту – более 3,5 тысячи человек из 56 стран мира. Инфицированных транспортировали в госпиталь.

Японские медики пока принимают меры, чтобы диагностировать всех, кто находится на судне.

После завершения карантина планируют организовать дополнительное обследование, после чего решится, позволять ли пассажирам покинуть лайнер.

На борту заблокированного в Японии лайнера – 20 украинцев

На борту заблокированного в Японии лайнера – 20 украинцев

На борту заблокированного в Японии лайнера – 20 украинцев

На борту заблокированного в Японии лайнера – 20 украинцев

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Харькове госпитализировали 6 студентов из Китая с подозрением на коронавирус.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Япония
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Satkin Andrey
Satkin Andrey
Ффуу! Я уж было подумал укроинци - ви ай пи пассажиры!
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3
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
От чурок москальских жаба давит что украинцы деньги зарабатывают а не копейки как в срашке и ещё и две недели отдохнут бесплатно))))))))
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Мельников Дмитрий, ну вообще то я живу в Германии а в Украине тоже )))))
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Артеллерист Моня, не боишься, что у твоих сограждан от мордовской еды и жизни в Мордоре кастрюли проржавеют? ))))))
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2
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Да это не вирус! Це xoxлы напердели от квашеной капусты с салом! Если шо xoxлов можно съесть будет - типичная свинина!
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