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/ Пульмонология

Откуда взялся коронавирус: главные теории

4.2т
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Существует несколько теорий о том, откуда взялся новый коронавирус COVID-19, получивший обозначение SARS-CoV-2.

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Впервые коронавирус появился в китайском городе Ухань в конце 2019 года, очевидно, в районе местного рынка диких животных. Там продавали птиц, змей, летучих мышей, а также морепродукты.

COVID-19 близок по структуре вирусам, которые инфицируют летучих мышей. Однако ученые считают, что нынешний коронавирус был передан летучими мышами какому-то неизвестному животному, а уже потом распространился на людей.

Летучая мышь

Летучая мышь

Среди живности, которая могла стать переносчиком, называли не только змей или мышей, но и панголинов (чешуйчатых млекопитающих).

Это недостающее звено в цепи мутаций коронавируса остается загадкой и может быть источником дальнейших заражений.

Вторую версию происхождения коронавируса озвучил 12 марта официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Он предположил, что COVID-19 в Ухань завезли американские военные. К такому выводу дипломат пришел, проанализировав данные из США.

"Когда в США появился нулевой пациент? Сколько людей заражены? В каких они больницах? Принести эпидемию в Ухань могла американская армия. Будьте прозрачны – откройте все данные! США должны все нам объяснить!" – написал Лицзянь в Twitter.

К своему твиту дипломат прикрепил видео фрагмента выступления главы американского Центра по предупреждению и контролю заболеваний Роберта Редфилда в Палате представителей Конгресса. Тот сообщил, что у нескольких умерших американцев, которым диагностировали грипп, при посмертном обследовании был обнаружен коронавирус.

Поэтому Лицзянь предположил, что "нулевой пациент" с коронавирусом появился именно в США.

Пока обвинения против военных США ничем не подкреплены. Хотя есть зацепка – это военные игры с участием американцев, которые проходили в Ухане в октябре 2019 года. А первые заболевшие COVID-19 появились в декабре.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Уханьском институте вирусологии еще в 2018 году хвастались опытами над летучими мышами и исследованиями необычного вируса, найденного в их организме.

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Тема
Коронавирус
Теги
исследование вирус
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Однако ученые считают, что нынешний коронавирус был передан летучими мышами какому-то неизвестному животному. Это животное известно - китаец.
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Витёк Шендурович
Витёк Шендурович
Китайцы просто ТАК, как xoxлопы пысдеть не будут. Говорят что разведали и знают.
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Холопы на панов тявкають?))
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Здоровье Пульмонология

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