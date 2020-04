Откуда взялся коронавирус: главные теории

Существует несколько теорий о том, откуда взялся новый коронавирус COVID-19, получивший обозначение SARS-CoV-2.

Впервые коронавирус появился в китайском городе Ухань в конце 2019 года, очевидно, в районе местного рынка диких животных. Там продавали птиц, змей, летучих мышей, а также морепродукты.

COVID-19 близок по структуре вирусам, которые инфицируют летучих мышей. Однако ученые считают, что нынешний коронавирус был передан летучими мышами какому-то неизвестному животному, а уже потом распространился на людей.

Среди живности, которая могла стать переносчиком, называли не только змей или мышей, но и панголинов (чешуйчатых млекопитающих).

Это недостающее звено в цепи мутаций коронавируса остается загадкой и может быть источником дальнейших заражений.

Вторую версию происхождения коронавируса озвучил 12 марта официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Он предположил, что COVID-19 в Ухань завезли американские военные. К такому выводу дипломат пришел, проанализировав данные из США.

"Когда в США появился нулевой пациент? Сколько людей заражены? В каких они больницах? Принести эпидемию в Ухань могла американская армия. Будьте прозрачны – откройте все данные! США должны все нам объяснить!" – написал Лицзянь в Twitter.

К своему твиту дипломат прикрепил видео фрагмента выступления главы американского Центра по предупреждению и контролю заболеваний Роберта Редфилда в Палате представителей Конгресса. Тот сообщил, что у нескольких умерших американцев, которым диагностировали грипп, при посмертном обследовании был обнаружен коронавирус.

2/2 CDC was caught on the spot. When did patient zero begin in US? How many people are infected? What are the names of the hospitals? It might be US army who brought the epidemic to Wuhan. Be transparent! Make public your data! US owe us an explanation! pic.twitter.com/vYNZRFPWo3