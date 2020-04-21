Открытие СССР может помочь от COVID-19 – академик

Термический гелий якобы может помочь остановить разрушительное воздействие коронавируса на легкие в ранние этапы развития.

Такой вывод озвучил заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ имени Н. И. Пирогова, академик РАН Александр Чучалин в ходе совещания по противодействию эпидемии, пишет РИА Новости.

По его словам, эта технология базируется на открытиях советского ученого Петра Капицы, получившего Нобелевскую премию за исследования гелия. "Это вещество может проникать куда угодно, в любой капилляр, пролезть в любую щель, что делает его идеальным "кандидатом" для лечения легких", – отметил Чучалин.

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"Так называемый термический, то есть нагретый до определенной температуры, гелий подавляет активность вируса. Таким образом, если использовать его с самого начала, велик шанс, что у больного не возникнет тяжелых проблем с дыханием, характерных для новой инфекции", – рассказал академик.

"При температуре 60-70 градусов вирусная нагрузка падает на 70%", — добавил ученый.

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