Открытие мирового уровня: в Италии изолировали коронавирус

В Италии удалось изолировать коронавирус 2019-nCoV. Это позволит получить больше возможностей для его изучения.

Об этом сообщает издание la Repubblica.

По словам министра здравоохранения Италии Роберто Сперанца, вирус удалось изолировать в одной из римских больниц. Этот факт он называет глобальным открытием.

"Коронавирус был изолирован в больнице Спалланзани в течение этих часов. Это означает, что есть больше возможностей изучить его, чтобы определить, что делать, чтобы ограничить его. Это глобальное открытие, которое будет доступно для всего международного сообщества", - сказал Сперанца.

Роберто Сперанца

Отметим, что в этой же больнице находятся двое туристов из Уханя - ранее у них подтвердили наличие коронавируса.

Как писал OBOZREVATEL:

Коронавирус 2019-nCoV (новый штамм вируса пневмонии) впервые обнаруженный в Китае. В начале 2020 года был подтвержден факт передачи этого вируса от человека к человеку, что сразу же на порядок увеличило его опасность.

Недавно секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что в Украине планируют в ближайшее время разработать собственную тест-систему для диагностики нового коронавируса nCoV.

Он добавил, что в стране пока нет смысла принимать экстренные меры относительно коронавируса. При этом 51 украинец сейчас находиться в Ухане, откуда уехать попросту невозможно.

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