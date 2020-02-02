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/ Пульмонология

Открытие мирового уровня: в Италии изолировали коронавирус

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В Италии удалось изолировать коронавирус 2019-nCoV. Это позволит получить больше возможностей для его изучения.

Об этом сообщает издание la Repubblica.

По словам министра здравоохранения Италии Роберто Сперанца, вирус удалось изолировать в одной из римских больниц. Этот факт он называет глобальным открытием.

"Коронавирус был изолирован в больнице Спалланзани в течение этих часов. Это означает, что есть больше возможностей изучить его, чтобы определить, что делать, чтобы ограничить его. Это глобальное открытие, которое будет доступно для всего международного сообщества", - сказал Сперанца.

Роберто Сперанца

Роберто Сперанца

Отметим, что в этой же больнице находятся двое туристов из Уханя - ранее у них подтвердили наличие коронавируса.

Как писал OBOZREVATEL:

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Коронавирус
Место
Италия Рим
Тег
вирус
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