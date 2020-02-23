От коронавируса умер еще один пассажир лайнера, на котором были украинцы

В Японии от коронавируса умер еще один пассажир круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в порту Йокогама.

Об этом сообщило издание NHK. По данным Министерства здравоохранения Японии, в больнице умер 80-летний мужчина. Отмечается, что это уже третий случай смерти от коронавируса среди пассажиров круизного лайнера Diamond Princess.

По состоянию на 22 февраля количество зараженных коронавирусом на лайнере составляет 634.

Напомним, 20 февраля в Японии сообщили о смерти двух пассажиров лайнера Diamond Princess, которые были заражены коронавирусом. Один из погибших – мужчина в возрасте около 80 лет, вторая – женщина. Это были первые случаи смерти среди пассажиров лайнера.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Японии задержали круизный лайнер, на борту которого находилось 3500 человек по подозрению на наличие смертельного коронавируса.

По данным Министерства иностранных дел Украины, по меньшей мере 25 украинских граждан находящихся на борту заблокированного у берегов Японии круизного лайнера Diamond Princess.

Украинец, который оказался на борту, рассказал о том, что происходит.

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