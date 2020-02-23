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/ Пульмонология

От коронавируса умер еще один пассажир лайнера, на котором были украинцы

6.2т
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В Японии от коронавируса умер еще один пассажир круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в порту Йокогама.

Об этом сообщило издание NHK. По данным Министерства здравоохранения Японии, в больнице умер 80-летний мужчина. Отмечается, что это уже третий случай смерти от коронавируса среди пассажиров круизного лайнера Diamond Princess.

По состоянию на 22 февраля количество зараженных коронавирусом на лайнере составляет 634.

От коронавируса умер еще один пассажир лайнера, на котором были украинцы

Напомним, 20 февраля в Японии сообщили о смерти двух пассажиров лайнера Diamond Princess, которые были заражены коронавирусом. Один из погибших – мужчина в возрасте около 80 лет, вторая – женщина. Это были первые случаи смерти среди пассажиров лайнера.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Япония
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Для патриотично настроенных украинцев ещё один отличный повод сжечь своих сограждан в Новых Санжарах, как они и обещали !
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