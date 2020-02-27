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/ Пульмонология

От коронавируса скончался бывший посол Ирана в Ватикане

2.7т
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Бывший посол Ирана в Ватикане и Египте Хади Хосровшахи в четверг, 27 февраля, скончался от коронавируса COVID-19.

Накануне экс-посол был доставлен в одну из больниц Тегерана, где у него подтвердилось заболевание, и умер на следующий день, пишут РИА Новости со ссылкой на агенство IRNA.

Коронавирусом он заразился в иранской Куме. Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран выразило соболезнования в связи с его кончиной.

Коронавирус

Коронавирус

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Место
Иран
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