От коронавируса скончался бывший посол Ирана в Ватикане

Бывший посол Ирана в Ватикане и Египте Хади Хосровшахи в четверг, 27 февраля, скончался от коронавируса COVID-19.

Накануне экс-посол был доставлен в одну из больниц Тегерана, где у него подтвердилось заболевание, и умер на следующий день, пишут РИА Новости со ссылкой на агенство IRNA.

Коронавирусом он заразился в иранской Куме. Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран выразило соболезнования в связи с его кончиной.

Коронавирус 34 Канал

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