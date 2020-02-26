Осведомлен – вооружен: 15 важных вопросов о коронавирусе

Китайский коронавирус COVID-19 вызвал панику во всем мире, которая в частности связана с тем, что этот вирус нововыявленный, быстро распространяется по планете и способен в короткие сроки приводить к летальному исходу.

MedOboz подготовил для вас ответы на главные вопросы о коронавирусе, которые помогут снизить "градус" переживаний.

Коронавирус всколыхнул весь мир Корреспондент

Что такое коронавирус?

Короновирусы – это семейство респираторных вирусов (всего их известно около 40). Попадая в организм человека, они способны вызывать симптомы ОРВИ или желудочно-кишечные расстройства.

Сегодня в мире "шумно" проявил себя новый для нас коронавирус COVID-19. Ранее планету всколыхнули его "сородичи" – в 2003-2004 году вспыхнула эпидемия SARS, в 2012-2013 – MERS.

Есть ли случаи инфицирования COVID-19 в Украине?

Нет, по данным Министерства здравоохранения, в Украине не зафиксировано ни единого случая коронавируса. У пациентов, попавших с больницы с подозрением на новую коронавирус-инфекцию, диагноз не подтвердился.

Как проявляется коронавирусная инфекция?

Как уже говорилось, COVID-19 – это респираторный вирус, потому ему свойственна вся симптоматика, характерная для ОРВИ. В частности, к типичным для коронавируса признакам, относятся:

– лихорадка;

– общая слабость, ломота в теле;

– головная боль;

– насморк или заложенность носа;

– кашель;

– одышка;

– затрудненность дыхания (сложно или больно глубоко вдохнуть или выдохнуть);

– тошнота и рвота;

– диарея.

И именно потому, что симптоматика этой инфекции не отличается от других ОРВИ, важно при первых же признаках обратиться к врачу. А также предупредить заранее о том, если вы накануне вернулись из страны, где были зафиксированы случаи заражения коронавирусом.

Что делать при появлении симптомов коронавируса?

В случае появления симптомов ОРВИ, особенно если вы недавно посещали потенциально опасные страны или контактировали с тем, кто недавно оттуда вернулся, немедленно обращайтесь к своему врачу либо, если состояние тяжелое, вызывайте скорую. Любые попытки самолечения могут привести к появлению тяжелых осложнений и непредвиденным последствиям.

Для кого COVID-19 наиболее опасен? У кого риск заразиться выше?

Основная группа риска: маленькие дети до 5 лет, люди старше 60 лет и пациенты с хроническими заболеваниями. У первых еще не сформирован иммунный ответ, у остальных – имеется снижение иммунологической защиты. Более того, помимо ослабленного иммунного ответа, во время инфекции существенно усиливается нагрузка на сердечно-сосудистую систему и дезинтоксикационную функцию печени и почек: у маленьких детей эти органы перегружены, вследствие интенсивного роста, а у остальных – либо "изношены", либо истощены под влиянием "букета" хронических нарушений. Соответственно и те, и другие более склонны тяжело переносить болезни, поэтому и риск летального исхода от респираторных заболеваний в этих группах риска выше

Риск инфицирования также высокий у людей, которые пребывают в эпицентре распространения вируса и тех, кто контактирует с инфицированными людьми.

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Какие пути распространения коронавируса?

Основной путь распространения COVID-19 – воздушно-капельный, то есть может попасть к здоровому человеку от инфицированного через чихание, кашель и т.д.

При этом биологические жидкости инфицированного пациента могут оседать на поверхностях и частицы вируса сохранят активность еще несколько часов. Именно поэтому так важно часто мыть руки, умываться и проводить дезинфекцию в помещениях.

Насколько опасен коронавирус?

COVID-19 может вызывать осложнения в виде тяжелой формы двухсторонней пневмонии – чем слабее организм, тем сложнее ему справится с вирусом.

Смертность от вируса в настоящий момент – 3,3%, при этом эксперты говорят, что такие данные очень недостоверны (на самом деле ниже), поскольку уверены, что многие пациенты, которые перенесли коронавирус в легкой форме, не обращались за медицинской помощью.

В Минздраве отмечали, что тяжелое течение инфекции зафиксировано в 20% случаев, и только 3% нуждаются в реанимационных мероприятий. Украина готова предоставлять такую помощь в отделениях интенсивной терапии.

Какой инкубационный период заболевания?

Пока по официальным данным ВОЗ период между инфицированием и проявлением симптомов коронавируса составляет порядка 14 дней и пока этот срок не продлевали. Однако в Китае говорят о случаях, когда инкубационный период затягивался до 21 дня.

Есть ли в Украине специальные тест-системы для определения коронавируса?

Да, накануне Минздрав сообщил, что ВОЗ передала 30 наборов реагентов для тестирования на COVID-19 для вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины. Наборы содержат примерно 3000 реакций, чего хватит для исследования на заболевания более 950-ти человек. Диагностика будет осуществляться исключительно в случаях, соответствующих эпидемиологическому и клиническому определению болезни, указанных в рекомендациях ВОЗ.

Результаты такого теста можно получить спустя 6 часов. Более быстрых тестов в мире пока не существует.

Как лечат коронавирус?

Специфического лечения коронавируса не существует. Поэтому вся терапия направлена на устранение симптомов. То есть, при повышенной температуре пациенту дают жаропонижающее, при сильном обезвоживании - обеспечивают гидратацию (ставят капельницы или назначают прием специальных растворов), при необходимости приписывают противоотечные препараты, противокашлевые средства и т.д. Все лечение направлено на восстановление и поддержание жизнеобеспечивающих функций организма пациента.

Помогут ли при коронавирусе иммуностимуляторы?

Не, их принимать не рекомендуют. Тяжелое течение коронавируса COVID-19 связано с гиперактивацией противовирусной иммунной реакции, что сопровождается нарушением циркуляции крови в зоне воспаления, а также повышенной отечностью, связанной со способностью некоторых белков вируса вызывать слияние клеток. Прием препаратов-иммуностимуляторов, вызывающих выработку большого количества цитокинов (специфических низкомолекулярных белковых молекул, которые активируют иммунный ответ), может спровоцировать гиперактивацию иммунного ответа в условиях системного воспаления, что способно сопровождаться чрезвычайно бурной и опасной для жизни реакцией под названием "цитокиновый шторм".

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Как защититься от коронавируса?

К основным мерам профилактики коронавируса, рекомендованным здравоохранительными ведомствами во всем мире, относятся:

– тщательная гигиена рук и лица;

– дезинфекция рук антисептическими средствами;

– тщательная термическая и гигиеническая обработка продуктов питания;

– проветривание помещений;

– полноценное питание;

– влажная уборка с дезинфицирующими средствами;

– избегание мест массового скопления людей;

– ношение медицинских масок высокой плотности в местах массового скопления людей, при контакте с людьми, имеющими признаки ОРВИ, и (обязательно), если такие признаки есть у вас.

Может ли вирус быть "доставлен" вместе с посылками из стран, где есть случаи инфицирования коронавирусом?

Нет. Вирус "живет" на поверхностях не долго. В ВОЗ нет никаких ограничительных рекомендаций по поводу торговли и пересылки товаров из Китая или других стран с подтвержденными случаями инфекции.

Можно ли заразиться коронавирусом от животных?

Теоретически – да, это зоонозная инфекция, которая может передаваться от животного к человеку. Однако в случае с COVID-19 подобные пути передачи маловероятны - если вы постоянно контактируете со своими животными, а ваши животные не контактируют с другими животными и больными людьми, то бояться нечего.

Но все же стоит перестраховаться и тщательно мыть руки после контакта с животными, особенно дикими и живущими на улице.

Готова ли Украина "встречать" коронавирус?

Согласно данным МОЗ, существует четкий план действий. В Украине имеются около 12 000 мест в инфекционных стационарах, около 2 тысяч врачей-инфекционистов и 5000 человек медперсонала, в больницах оборудованы инфекционные боксы. Кроме того, в инфекционных больницах имеется 605 аппаратов искусственного дыхания, при необходимости, будут привлекаться аппараты искусственного дыхания из других медучреждений.

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