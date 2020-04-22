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/ Пульмонология

Осложнение при COVID-19: врач назвала симптомы атипичной пневмонии

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Атипичная пневмония, вызванная коронавирусом COVID-19 развивается при невысокой температуре, поражая легкие больного.

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Об этом "Фактам" рассказала заведующая пульмонологическим отделением Киевского городского пульмонологического центра кандидат медицинских наук Екатерина Гончар.

"На фоне симптомов, напоминающих ОРВИ, в легких образуются небольшие очажки. По виду они напоминают матовое стекло (симптом так и называется). Их хорошо видно на компьютерном томографе", – отметила врач.

Симптомы атипичной пневмонии

Симптомы атипичной пневмонии

Пульмонолог пояснила, что такие матовые очаги в теле зараженного сливаются вместе. В результате возникает одышка и больному становится тяжело дышать. Уровень кислорода в крови снижается и пациента подключают к аппарату искусственной вентиляции легких.

Также Гончар пояснила, почему некоторых больных не сразу подключают к ИВЛ.

"Видимо, речь идет о застарелых моделях ИВЛ, которые резко нагнетают воздух в дыхательные пути и тем самым могут повредить нежную легочную ткань. Современные аппараты действуют более мягко: они обеспечивают, поддерживают и контролируют концентрацию кислорода в организме", – сказала медик.

Кроме того, она сообщила, что пациентов специально кладут на живот, чтобы у них активнее работали нижние отделы легких.

Как сообщал OBOZREVATEL, пережившие коронавирус люди описали первые симптомы болезни.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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