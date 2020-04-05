Осенью в Украине начнется вторая волна коронавируса, он может мутировать – инфекционист

Осенью в Украине начнется вторая волна заболевания коронавирусом COVID-19.

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Об этом заявил в интервью на телеканале ATR врач-иммунолог, детский инфекционист и доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии НМАПО им. П.Л. Шупика Федор Лапий (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Наша задача – мобилизовать ресурсы, чтобы мы проскочили этот период до лета, летом иметь "карантинные каникулы", ну и лучше подготовиться к осени – ко второй волне, потому что понимаем, что больший удар будет осенью, чем сейчас", – сказал он.

Федор Лапий рассказал о второй волне коронавируса

По словам эксперта, иммунитет после выздоровления длится не меньше года. Поэтому, если коронавирус не очень сильно мутирует к осени, то им нельзя будет заразиться повторно.

Однако, если COVID-19 сильно мутирует, то организм распознает его как новый вирус, и еще одно заражение вполне возможно.

При этом Лапий подтвердил природное происхождение коронавируса.

"Это вирус, который пришел из природы, он мутировал. Для вируса это характерно… И нет, это не биологическое оружие", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, существует несколько теорий о том, откуда взялся новый коронавирус COVID-19.

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