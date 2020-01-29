"Ощущение безопасности!" Украинка показала реалии коронавируса в Китае

Из-за коронавируса в Китае апокалипсиса нет – местные власти отреагировали очень быстро, но напряжение остается. При этом уже известно о двух случаях, когда врачам удалось победить болезнь.
Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказала киевлянка Юлия Корзенюк, которая вернулась с китайского острова Хайнань во вторник утром, 28 января. По ее словам, сейчас в Поднебесной местные жители празднуют Новый год и масштабной паники на улицах нет.
"Общалась с местными жителями, они рассказали, что в Саньи (город в Хайнане) есть случаи заражения. Но, по их словам, есть и двое людей, которые вылечились. Если коротко, то, что я видела в Китае – не было похоже на апокалипсис, как показано в СМИ", – подчеркнула девушка.
Ситуация в Китае
Она отметила, что китайские власти применили основные меры безопасности – местные жители одевают маски, а массовых мероприятий практически нет.
"Сыграл еще и тот факт, что в Китае празднуют Новый год. А дни с 24 по 30 января выделены красным в календаре. Находясь там, было понятно, что ситуация имеет не совсем обыденный характер, но это не было похоже на апокалипсис, как отображаеться в наших СМИ. В одном из заведений померяли температуру, персонал и люди вокруг в масках, но было ощущение безопасности", – пояснила Корзенюк.
По прилету в Украину прямо в самолете у всех пассажиров рейса перемеряли температуру, из более 150 человек ни у кого ни на что подозрений не возникло.
В Борисполе проверяют пассажиров самолета
Как сообщал OBOZREVATEL:
Количество зараженных новым коронавирусом 2019-nCoV по состоянию на утро 29 января резко выросло до 6131, погибли уже 132 человека.
Как сообщает Национальная комиссия здравоохранения Китая, более 9,2 тыс. человек в Китае имеют симптомы заражения, однако их диагноз пока не подтвержден. В карантине находятся еще почти 60 тыс. местных жителей.
Смертельный коронавирус 2019-nCoV добрался 25 января до Австралии, Малайзии и Франции. При этом в Национальной комиссии здравоохранения Китая сообщили, что от смертельной пневмонии удалось вылечить 60 человек. Их уже выписали из больницы.
Также в СНБО сделали заявление по ситуации с коронавирусом в Украине.
С 26 января в аэропорту "Борисполь" начался температурный скрининг пассажиров на прямых авиарейсах из Китая для предотвращения распространения коронавируса.
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