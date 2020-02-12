В Минздраве рассказали, как проверяют на коронавирус

В Министерстве здравоохранения Украины заявили, что уже второй раз обновили клиническое определение случаев смертельного коронавируса COVID 2019.

Как проводится диагностика, во время круглого стола в среду, 12 февраля, рассказал заместитель министра Виктор Ляшко, передает "Укринформ".

"Основным определением, которое будут использовать инфекционисты, является опрос человека. Есть симптомы, которые характерны для большинства острых респираторных вирусных инфекций, поэтому исключительно симптоматично различить, это коронавирусная инфекция или это какая-то другая инфекция – достаточно сложно или даже невозможно", – поделился он.

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По словам Ляшко, если есть симптомы тяжелого острого респираторного заболевания, а также в анамнезе - путешествие в КНР за последние 14 дней, когда появились симптомы, сразу человек вызывает подозрение касательно заражения коронавирусом.

"И тогда включаются все алгоритмы реагирования: человек изолируется, изолируются его контакты, устанавливается медико-санитарное наблюдение, а биологический материал человека с симптомами отправляется на исследование", – пояснил замминистра.

В рамках исследования образцов, по словам Ляшко, сначала определяется наличие вирусов гриппа и других инфекций, затем образцы передаются на исследование и диагностику COVID 2019.

"Диагностические системы по коронавирусу уже есть в Украине, они находятся в ЦОС, сейчас поступает новая партия, которая будет распространена по другим вирусологическим лабораториям Украины", – добавил Ляшко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае увеличилось количество умерших и заразившихся смертельным коронавирусом, однако темпы роста этих цифр замедлились. По состоянию на 12 февраля заразившихся: 44730 (за день +2022), жертв: 1114 (+98 за сутки).

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