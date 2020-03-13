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/ Пульмонология

"Опомнитесь! Что мы делаем?!": в сети написали отчаянное обращение к власти из-за коронавируса

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Коронавирус COVID-19 медленно и уверенно закрался в Украину. Накануне власти только сообщили о трех подтвержденных случаях болезни, а сегодня уже поступило сообщение о первой его жертве.

"Опомнитесь!!! Что мы делаем? Есть ли власть и когда она начнет выполнять свою прямую функцию - защиту граждан? Рейсы из "горячих" точек COVID в Украине продолжаются", - написал у себя в Facebook руководитель одной из частных клиник Киева Виктор Рыбчук.

"Проезжаю вечером по бульвару Шевченко, идет тренировка в спортивно-юношеской школе. Зал полный!!! В Италии именно дети, которые почти не болеют COVID привели к широкому распространению вируса и высокой смертности - 7%. В Италии не хватает аппаратов искусственного дыхания. Врачи принимают сложные решения: кого из тех, кто заболел подключить к аппарату искусственной вентиляции легких, и дать шанс выжить, а у кого этот шанс забрать. А сколько у нас аппаратов ИВЛ? Сколько новых закупил Минздрав? Помню 2008 - тогда было закуплено 1000 аппаратов ИВЛ", - продолжил эксперт.

По его словам, полумерами здесь ничего не решишь. "Решение о запрете вывоза санитарно-гигиенических изделий принимаем 12.03. С опозданием в месяц! И так во всем. Тест-систем в достаточном количестве не имеем. Экспресс-системы не считайте - прочитайте к ним инструкцию. Разговор с чиновниками разного уровня - не паникуйте! Мы же возрождаем санэпидемстанцию. Нужны изменения в Законы! Нужен правильный алгоритм для лечебных учреждений. Не паникую! Время уже упущено. Трезво думаю и призываю немедленно к действию", - пишет Рыбчук.

Ранее OBOZREVATEL писал о ситуации с коронавирусом в Италии.

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Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
Тема
Коронавирус
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