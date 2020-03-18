Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что тела умерших от коронавируса людей не несут угрозы заражения COVID-19.

Соответствующее разъяснение во вторник, 17 марта, на брифинге в Женеве дал официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер, передает УНН.

Так, у эксперта спросили, есть ли особые рекомендации по охране здоровья работников похоронных служб, которым приходится заниматься в том числе и похоронами умерших от COVID-19.

Опасно ли тело умершего от коронавируса: ВОЗ ответила sputnik.kg

Линдмайер напомнил, что патоген, вызывающий эту болезнь, “распространяется воздушно-капельным путем, а не так, как, например, в случае с лихорадкой Эбола”.

“Тело само по себе не вызывает заражения”, – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач Евгений Комаровский разъяснил, как не допустить заражения коронавирусом через канализацию.

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