Опаснее в 270 раз: ученые заявили о десятках мутаций COVID-19

Коронавирус мутировал и приобрел по меньшей мере 30 различных штаммов, большинство из которых опаснее для человека.

Такие выводы озвучили ученые из Чжэцзянского университета в Китае, пишет со ссылкой на исследование Daily Mail.

Самые агрессивные мутации из найденных у чжэцзянских пациентов оказались такими же, которые распространены в Италии и Испании, а менее активные оказались такими же, как наиболее часто встречаемые в США, в частности в штате Вашингтон.

Ученые заявили о десятках мутаций COVID-19 sandiegouniontribune.com

Авторы исследования заверили, что они первыми смогли доказать, что мутация коронавируса может привести к изменению тяжести болезни. Так, самые агрессивные штаммы возбудителя COVID-19 способны достигать в 270 раз большей вирусной нагрузки, чем самые слабые штаммы.

Исследователи предупредили, что более слабые мутации коронавируса не означают снижение риска летального исхода от возбуждаемого ими заболевания для всех групп людей.

К примеру, два пациента из Чжэцзяня примерно 30- и 50-летнего возраста заразились слабыми мутациями, после чего болезнь у каждого из них протекала тяжело. В конечном итоге оба выздоровели, однако больного более старшего возраста пришлось положить в реанимацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее китайские ученые обнаружили новый мутировавший подтип коронавируса COVID-19, который обладает рекордно долгой способностью заражать других.