Опаснее гриппа: медики предупредили об угрозе коронавируса

Согласно последним данным, новый китайский коронавирус 2019-nCoV унес жизни уже 26 человек, а число зараженных перевалило за 800.

Болезнь распространилась уже в 10 стран, и здравоохранительные ведомства большинства государств инициируют экстренные меры для предотвращения эпидемий на своих территориях.

Новости Комаровский назвал реальную опасность коронавируса

Основная группа риска – люди с ослабленным иммунитетом Дело

Главная опасность разбушевавшегося вируса в том, что он провоцирует развитие смертельно опасной вирусной пневмонии. При этом ни вакцины, ни специальных лекарств против него пока нет. А в группе особого риска – люди со сниженной функцией иммунитета (дети, беременные, пожилые люди и пациенты с хроническими заболевания вроде диабета, гипертонии и т.д.).

Некоторые медики помещают 2019-nCoV в контекст других смертельных инфекций, в частности, сезонный грипп, который ежегодно убивает тысячи пациентов. Однако исследование китайских ученых показывает, что коронавирус является намного более опасным, чем нашумевший грипп, сказано в докладе, опубликованном в журнале Тhelancet.

В частности, результаты их работы гласят, что в Китае ежегодно происходит в среднем около 88 тысяч случаев смерти от гриппа, при этом уровень смертности составляет от 1,6% до 2,6%. Большинство умерших в результате заражения – люди старше 60 лет.

И хотя истинные масштабы нового коронавируса неясны, он представляется более смертельно опасным, чем сезонный грипп: из 846 подтвержденных случаев инфицирования зафиксировано 26 смертей, то есть уровень смертности уже составил 3%.

При этом родственные коронавирусы SARS и MERS, бушевавшие несколькими годами ранее, несли уровень смертности 10% и 34% соответственно.

По этой причине медики призывают не пренебрегать мерами предосторожности, в частности, следить за личной гигиеной, избегать контакта с больными, по возможности не посещать людных мест, придерживаться здорового образа жизни и своевременно обращаться за помощью в медучреждения в случае появления симптомов заболевания (насморк, повышенная температура тела, боль в горле, кашель, стеснение в груди и т.д.).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Китае начинают испытания вакцины от нового коронавируса.

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