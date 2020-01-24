Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

Опаснее гриппа: медики предупредили об угрозе коронавируса

907
Читать материал на украинском

Согласно последним данным, новый китайский коронавирус 2019-nCoV унес жизни уже 26 человек, а число зараженных перевалило за 800.

Болезнь распространилась уже в 10 стран, и здравоохранительные ведомства большинства государств инициируют экстренные меры для предотвращения эпидемий на своих территориях.

Новости
Комаровский назвал реальную опасность коронавируса
Основная группа риска – люди с ослабленным иммунитетом

Основная группа риска – люди с ослабленным иммунитетом

Дело

Главная опасность разбушевавшегося вируса в том, что он провоцирует развитие смертельно опасной вирусной пневмонии. При этом ни вакцины, ни специальных лекарств против него пока нет. А в группе особого риска – люди со сниженной функцией иммунитета (дети, беременные, пожилые люди и пациенты с хроническими заболевания вроде диабета, гипертонии и т.д.).

Некоторые медики помещают 2019-nCoV в контекст других смертельных инфекций, в частности, сезонный грипп, который ежегодно убивает тысячи пациентов. Однако исследование китайских ученых показывает, что коронавирус является намного более опасным, чем нашумевший грипп, сказано в докладе, опубликованном в журнале Тhelancet.

В частности, результаты их работы гласят, что в Китае ежегодно происходит в среднем около 88 тысяч случаев смерти от гриппа, при этом уровень смертности составляет от 1,6% до 2,6%. Большинство умерших в результате заражения – люди старше 60 лет.

И хотя истинные масштабы нового коронавируса неясны, он представляется более смертельно опасным, чем сезонный грипп: из 846 подтвержденных случаев инфицирования зафиксировано 26 смертей, то есть уровень смертности уже составил 3%.

Новости
Готовят больницы и ищут лекарства: как в Украине готовятся к приходу смертельного коронавируса

При этом родственные коронавирусы SARS и MERS, бушевавшие несколькими годами ранее, несли уровень смертности 10% и 34% соответственно.

По этой причине медики призывают не пренебрегать мерами предосторожности, в частности, следить за личной гигиеной, избегать контакта с больными, по возможности не посещать людных мест, придерживаться здорового образа жизни и своевременно обращаться за помощью в медучреждения в случае появления симптомов заболевания (насморк, повышенная температура тела, боль в горле, кашель, стеснение в груди и т.д.).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Китае начинают испытания вакцины от нового коронавируса.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
Место
Китай
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости