Одобрен новый препарат для лечения устойчивого туберкулеза

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат претоманид для лечения лекарственно-устойчивого туберкулеза в сочетании с бедаквилином и линезолидом.

Это третье лекарство от туберкулеза, одобренное FDA за более чем 40 лет, сообщает WebMD.

Десятилетия неполного или неэффективного лечения привели к тому, что штаммы туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) стали устойчивыми к лекарственным средствам и не уничтожаются.

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В одном из ключевых исследований комбинация трех препаратов оказалась эффективной в около 90% случаев лекарственно-устойчивого туберкулеза. Претоманид останавливает распространение смертельной бактериальной инфекции у пациентов уже через несколько дней после начала лечения. До настоящего времени использование лучшего варианта помогало достичь выздоровления около двух третей пациентов, что занимало от 18 до 30 месяцев и требовало до восьми видов уколов и таблеток.

Согласно статистике ВОЗ, во всем мире от туберкулеза ежегодно умирает около 1,6 миллиона человек. Он распространяется воздушно-капельным путем, когда больной туберкулезом чихает или кашляет. В основном туберкулез поражает легкие, но иногда и другие органы – туберкулез оргнанов пищеварительной, мочеполовой, центральной нервной системы, костей и суставов, кожи и глаз.

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Претоманид был одобрен для использования с двумя другими антибиотиками, используемыми в самых тяжелых случаях. Три препарата по-разному атакуют возбудителя инфекции. Потенциальные побочные эффекты включают повреждение печени, нервные боли и нерегулярное сердцебиение.

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