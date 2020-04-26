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/ Пульмонология

Обращайте внимание на цвет мочи! Назван необычный признак COVID-19

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Чтобы понять, заражен ли человек коронавирусом COVID-19, нужно обратить внимание на цвет его мочи.

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Как пишет MedikForum со ссылкой на специалистов Университета штата Огайо, на высокий риск заражения коронавирусной инфекцией указывает интенсивно желтый цвет мочи.

Цвет мочи может указывать на наличие коронавируса

Цвет мочи может указывать на наличие коронавируса

Ученые констатировали, что развитие заболевания, вызванного COVID-19, сопряжено с обезвоживанием организма.

"Самый простой способ узнать, обезвожен ли организм, – обратить внимание на цвет своей мочи. Чем он темнее, тем выше вероятность заболевания", – говорится в исследовании.

Обезвоженность относится к умеренным признакам заболевания, которые не требуют госпитализации.

"Ваш организм может быть обезвожен, если, помимо потемневшей мочи, наблюдаются также уменьшение ее выделения, головная боль или головокружение, сухость во рту, шелушение кожи, зуд", - дополнили эксперты.

Ученые подчеркивают, что в условиях обезвоживания, вызванного коронавирусом, употребление жидкости должно составлять минимум 2 литра в сутки. Чистая питьевая вода эффективно помогает организму избежать интоксикации или легче перенести ее, быстрее вывести патогенные вещества.

Среди других признаков умеренной коронавирусной инфекции называются жар, сухой кашель и утомленность.

Как писал OBOZREVATEL, американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) расширил перечень симптомов COVID-19. Так, кроме высокой температуры, кашля и одышки на сайте CDC указаны новые признаки болезни: озноб, боль в мышцах, головная боль, потеря обоняния и воспаленное горло.

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Тема
Коронавирус
Теги
исследование вирус
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