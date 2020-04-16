Обнаружен скрытый признак коронавируса: не оставляет легким шанса

Ученые нашли скрытый симптом коронавируса, проведя аутопсию умершего от него пациента и исследовав его легкие.

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В частности, внутренняя часть этого органа, который больше всего поражает новый вирус, была покрыта толстой слизью. По мнению специалистов, именно это и вызывало затруднения дыхания у больного и в результате привело к смерти от COVID-19, сообщает Еxpress.

Открытие принадлежит доктору Санджаю Мухопадхею с клиники Кливленда. По его словам, одно из вскрытий было проведено 77-летнему мужчине с ожирением и гипертонической болезнью.

Ученые обнаружили скрытый признак коронавируса

Симптомы же коронавируса у этого пациента проявлялись в течение шести дней, но он не обращался к врачу. Диагноз COVID-19 ему поставили уже посмертно.

"Мы должны были выяснить, что происходит в легких пациента, который умирает от коронавируса, не находясь на аппарате искусственной вентиляции легких или вообще лечении", – объяснил доктор Муходпадхей.

Так, специалисты установили, что толстое слизеподобное покрытие на легких этого человека привело к воспалению дыхательных путей и повреждению эластичных воздушных мешков в легких, из-за чего у него возникли проблемы с дыханием.

Доктор Муходпадхей убежден, что это исследование даст врачам понять, какие симптомы вызывает вирус и как они могут лечить их имеющимися препаратами.

Как сообщал OBOZREVATEL:

У пациентов, которые бессимптомно переболели коронавирусом COVID-19, найдено поражение легких.

Медики утверждают, что эффект "матового стекла" на легких появляется из-за любой вирусной инфекции или аллергии, является временным и проходит после лечения.

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