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/ Пульмонология

Коронавирус: самые популярные шутки, анекдоты и мемы

3.8т
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Из-за пандемии коронавируса по всему миру вводится карантин, под запрет попадают массовые мероприятия, общественный транспорт, киносеансы.

Учебные заведения закрыты, а в некоторых странах и вовсе не разрешается выходить на улицу. Но пользователи сети не унывают и делятся всевозможными шутками об опасной инфекции. OBOZREVATEL подготовил для своих читателей самые смешные анекдоты и мемы о коронавирусе.

Анекдоты про коронавирус

В связи с вирусом людей призвали думать не только о себе, но и о стариках, стараться избегать встреч с ними. Скрепя сердцем позвонил теще и сказал, чтобы больше не приезжала к нам в гости.

***

"Том Хэнкс пережил долгие годы карантина. С ним все будет хорошо".

"Том Хэнкс пережил долгие годы карантина. С ним все будет хорошо".

Обидно, когда привозишь вирус из Италии, а он все равно сделан в Китае.

***

Зять теще: "Вот вы, мама, вечно на меня ворчите, а я все равно вас ценю и уважаю! Вот, путевку вам купил, в Милан!"

***

– А у тебя коронавирус?

– Да.

– А он у тебя из Китая или Ирана?

– Обижаешь, чисто итальянский!

***

Шутки и мемы про коронавирус

Шутки и мемы про коронавирус

Узбекские ученые пытались создать вакцину от коронавируса, но всякий раз у них получался плов.

***

На всякий случай обхожу стороной не только китайцев, но и тех, кто просто щурится.

***

Предлагаю и к депутатам, и к членам правительства отнестись по-человечески и отправить их пока по домам. В Италию.

Мемы о коронавирусе

"Mi scusi" в переводе с итальянского – "извините"

"Mi scusi" в переводе с итальянского – "извините"

Шутки и мемы про коронавирус

Шутки и мемы про коронавирус

Шутки и мемы про коронавирус

Шутки и мемы про коронавирус

Шутки и мемы про коронавирус

Шутки и мемы про коронавирус

Шутки и мемы про коронавирус

Шутки и мемы про коронавирус

Шутки и мемы про коронавирус

Шутки и мемы про коронавирус

Шутки и мемы про коронавирус

Шутки и мемы про коронавирус

"Настал 2020…Но ты понимаешь, что в 1720, 1820 и 1920 были эпидемии чумы". "Чума вернулась в чат, парни!"

"Настал 2020…Но ты понимаешь, что в 1720, 1820 и 1920 были эпидемии чумы". "Чума вернулась в чат, парни!"

Шутки и мемы про коронавирус

Шутки и мемы про коронавирус

Шутки и мемы про коронавирус

Шутки и мемы про коронавирус

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Шутки и мемы про коронавирус

Шутки и мемы про коронавирус

Шутки и мемы про коронавирус

Шутки и мемы про коронавирус

Шутки и мемы про коронавирус

Шутки и мемы про коронавирус

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие фильмы можно посмотреть на карантине.

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Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Алина Мельник
Тема
Коронавирус
Теги
вирус мемы интернет прикол
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