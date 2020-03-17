Коронавирус: самые популярные шутки, анекдоты и мемы

Из-за пандемии коронавируса по всему миру вводится карантин, под запрет попадают массовые мероприятия, общественный транспорт, киносеансы.
Учебные заведения закрыты, а в некоторых странах и вовсе не разрешается выходить на улицу. Но пользователи сети не унывают и делятся всевозможными шутками об опасной инфекции. OBOZREVATEL подготовил для своих читателей самые смешные анекдоты и мемы о коронавирусе.
Анекдоты про коронавирус
В связи с вирусом людей призвали думать не только о себе, но и о стариках, стараться избегать встреч с ними. Скрепя сердцем позвонил теще и сказал, чтобы больше не приезжала к нам в гости.
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"Том Хэнкс пережил долгие годы карантина. С ним все будет хорошо".
Обидно, когда привозишь вирус из Италии, а он все равно сделан в Китае.
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Зять теще: "Вот вы, мама, вечно на меня ворчите, а я все равно вас ценю и уважаю! Вот, путевку вам купил, в Милан!"
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– А у тебя коронавирус?
– Да.
– А он у тебя из Китая или Ирана?
– Обижаешь, чисто итальянский!
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Шутки и мемы про коронавирус
Узбекские ученые пытались создать вакцину от коронавируса, но всякий раз у них получался плов.
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На всякий случай обхожу стороной не только китайцев, но и тех, кто просто щурится.
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Предлагаю и к депутатам, и к членам правительства отнестись по-человечески и отправить их пока по домам. В Италию.
Мемы о коронавирусе
"Mi scusi" в переводе с итальянского – "извините"
Шутки и мемы про коронавирус
Шутки и мемы про коронавирус
Шутки и мемы про коронавирус
Шутки и мемы про коронавирус
Шутки и мемы про коронавирус
Шутки и мемы про коронавирус
"Настал 2020…Но ты понимаешь, что в 1720, 1820 и 1920 были эпидемии чумы". "Чума вернулась в чат, парни!"
Шутки и мемы про коронавирус
Шутки и мемы про коронавирус
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Шутки и мемы про коронавирус
Шутки и мемы про коронавирус
Шутки и мемы про коронавирус
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