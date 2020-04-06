Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

Новый симптом коронавируса удалось отследить по поиску в Google

4.5т
Читать материал на украинском

В США провели поиск в системе Google и определили, что боль в глазах является одним из неизвестных ранее, однако довольно распространенных симптомов коронавируса.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом идет речь в материале Daily Mail. Так, ученый Сет Стивенс-Давидович отследил, что "боль в глазах" массово искали в Испании и Иране во время вспышки там пандемии.

В период с середины февраля до середины марта поиски этого симптома возросли более чем в четыре раза, а в марте в Иране выросли примерно на 50 процентов. В Италии поиски "bruciore occhi" ("горящие глаза") в пять раз превышали обычные показатели в марте.

Новый симптом коронавируса удалось отследить по поиску в Google

Новый симптом коронавируса удалось отследить по поиску в Google

Фото: freepik.com

Научного подтверждения такого симптома пока нет. Однако похожая связь отслеживалась и с потерей обоняния у больных коронавирусом.

На основе поисковых запросов Стивенс-Давидович также назвал новый вероятный эпицентр коронавируса – им может стать Эквадор. Эквадорцы в лидерах по поиску объяснения лихорадки, озноба и диареи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее медики назвали покраснение и дискомфортное состояние глаз, вызванные воспалением, симптомом коронавируса.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
США
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Здоровье Пульмонология

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Коронавирус. Самое важное

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости