В США провели поиск в системе Google и определили, что боль в глазах является одним из неизвестных ранее, однако довольно распространенных симптомов коронавируса.

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Об этом идет речь в материале Daily Mail. Так, ученый Сет Стивенс-Давидович отследил, что "боль в глазах" массово искали в Испании и Иране во время вспышки там пандемии.

В период с середины февраля до середины марта поиски этого симптома возросли более чем в четыре раза, а в марте в Иране выросли примерно на 50 процентов. В Италии поиски "bruciore occhi" ("горящие глаза") в пять раз превышали обычные показатели в марте.

Новый симптом коронавируса удалось отследить по поиску в Google Фото: freepik.com

Научного подтверждения такого симптома пока нет. Однако похожая связь отслеживалась и с потерей обоняния у больных коронавирусом.

На основе поисковых запросов Стивенс-Давидович также назвал новый вероятный эпицентр коронавируса – им может стать Эквадор. Эквадорцы в лидерах по поиску объяснения лихорадки, озноба и диареи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее медики назвали покраснение и дискомфортное состояние глаз, вызванные воспалением, симптомом коронавируса.

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