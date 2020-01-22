Смертельный коронавирус из Китая: врач рассказала, что делать украинцам

Врач-инфекционист Евгения Менжулина призвала украинцев не паниковать в связи с появлением нового смертельного коронавируса 2019-nCoV, вспышка которого была зафиксирована в Китае.

По ее словам, медики на местах будут следовать инструкциям и клиническим протоколам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). "А сейчас все, что мы можем сделать – строгий карантин больного человека, который в анамнезе находился в эндемичных зонах", – отметила Менжулина в эфире ObozTV.

В качестве меры предосторожности всем, кто мог находиться в районах распространения инфекции, Менжулина посоветовала соблюдать общие правила гигиены.

"Это мытье рук, частое проветривание, индивидуальные маски. Не контактировать близко с человеком, у которого есть какая-то симптоматика, начиная от насморка, повышения температуры и кашля", – пояснила она.

По ее мнению, по возможности лучше временно воздержаться от поездок в потенциально опасные регионы (напомним, случаи заражения зарегистрированы преимущественно в Китае, единичные – в Южной Корее, Японии, Таиланде, США).

Распространение коронавируса из города Ухань scmp.com

"Даже если это деловая поездка, возможно, получится найти способ все уладить удаленно, и тем самым защитить себя, своих близких и свою страну, чтобы ее (инфекцию. – Ред.) сюда не перевезти", – сказала врач.

При этом она подчеркнула, что не стоит "становиться жертвой маркетинга" и скупать в аптеках какие-либо препараты.

"Как мы можем усилить иммунитет – это здоровое питание, нормированный сон и режим труда и отдыха. Это самое главное правило", – порекомендовала Менжулина.

Приезжие из Уханя проходят через сканеры температуры тела в аэропорту Нарита (Токио) kyodonews.jp

Как сообщал MedOboz, новый коронавирус был обозначен Всемирной организацией здравоохранения как 2019-nCoV, также он известен как коронавирус Уханя (город в китайской провинции Хубэй).

Этот коронавирус опасен тем, что вызывает пневмонию. Болезнь начинается с лихорадки, головной боли, затем появляется кашель, головокружение. В Китае зафиксировали около 300 случаев заражения, как минимум 6 человек умерли, состояние еще 25 пациентов оценивается как тяжелое.

Главная опасность состоит в том, что вирус малоизучен. Медицинских препаратов и специфического лечения против него нет.

Подробнее о вирусе-убийце читайте в материале OBOZREVATEL.

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