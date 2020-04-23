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/ Пульмонология

Никотин защищает от COVID-19? Во Франции сделали спорное открытие о лечении

1.3т
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Во Франции врачи сообщили, что возможно курильщики меньше подвержены коронавирусу COVID-19.

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Медики из парижской больницы La Pitiе-Salpetriеre провели исследование, которое показало, что только 4,4% из 343 госпитализированных пациентов (средний возраст 65 лет) являются курильщиками, пишет la Repubblica.

Также были изучены данные 139 данные пациентов, которые обратились к врачу с несерьезными симптомами (средний возраст 44 года). Курильщиков среди них было только 5,3%.

Лечение COVID-19

Лечение COVID-19

"Наше перекрестное исследование показывает, что у курильщиков вероятность развития симптоматической или тяжелой инфекции гораздо ниже, чем у населения в целом. Эффект значительный: риск заражения делится на пять для амбулаторных пациентов и четыре для госпитализированных пациентов. Мы редко видим такое в медицине", – сообщил эпидемиолог Флоренс Тубах.

Врач пояснил, что возможно никотин каким-то образом блокирует распространение вируса в организме.

"На основании этих результатов, какими бы сильными они ни были, мы не должны заключать, что существует защитный эффект табачного дыма, который содержит много токсических веществ", – предупредил Тубах.

Для проверки гипотезы французские врачи стали применять никотиновые пластыри, чтобы проверить их работоспособность.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае успешно применили метод лечения коронавируса с помощью плазмы.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Франция Париж
Тег
курение
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