Никакого секса: ученые предупредили об опасности заражения COVID-19

Тимур Григоренко Пульмонология 11:16, 9.04.2020 Обновлено: 12:00, 9.04.2020

На время карантина из-за пандемии коронавируса COVID-19 было рекомендовано воздержаться от случайных половых связей.

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Такой совет дало Австралийское общество по лечению ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов и репродуктивного здоровья, передает Daily Mail.

В организации пояснили, что секс с несколькими разными партнерами нарушает принципы социального дистанцирования. Эксперты отметили, что вероятно, карантинные меры в стране продлятся до октября или пока не будет разработана вакцина. Поэтому люди, очевидно, будут нарушать карантин.

Эпидемия коронавируса

"Для правительств было бы разумно начать подготовку руководства по минимизации вреда, чтобы избежать передачи COVID-19 во время случайных половых связей", – предупредила профессор Эдвина Райт.

Эксперт отметила, что коронавирус не является заболеванием, передаваемым половым путем, однако природа секса делает людей уязвимыми для заражения вирусом.

"Любой секс, который включает в себя поцелуи, увеличивает риск заражения дыхательных путей. Человек может прикоснуться к поверхности, зараженной вирусом во время секса, и таким образом заразиться", – пояснила она.

Она сказала, что секс с постоянным партнером является самым безопасным вариантом во время карантина. Но если одна из сторон заразилась коронавирусом или была помещена на карантин, половой акт может быть только виртуальным.

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