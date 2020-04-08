Никакого хлоргексидина! Ученые объяснили бездействие популярного среди украинцев антисептика

Хлоргексидин, который бывшая министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун предложила использовать в качестве антисептика, не имеет доказанного эффекта и может даже нести опасность.

Предлагаем разобраться, стоит ли использовать это вещество в качестве дезинфектора для рук и поверхностей в целях профилактики COVID10.

Прежде всего, вызывает вопросы, о каких 2% хлоргексидина говорит экс-министр. Доступная в аптеках форма выпуска – раствор для наружного применения 0,05 %. В гинекологии используется раствор 0,2%. Для обработки ран и ожогов – 0,5%. Для дезинфекции помещений и оборудования, а также для обработки операционного поля и рук хирурга перед операцией – 1%. Производится также концентрат – водный 20%-й раствор, который используется для приготовления готовых к применению водных и спиртовых растворов.

Хлоргексидин не спасет от коронавируса Вести

Примечательно также, что научных данных о том, что хлогексидин эффективен против COVID-19 – нет. В рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Центра контроля заболеваемости США для профилактики коронавирусной инфекции хлоргексидин отсутствует. Более того, по последним данным итальянских, американских и бельгийских ученых хлогексидин не входит в число дезинфекторов, активных против SARS-CoV-2.

Об этом, в частности, говорится в научной статье "Особенности, оценка и лечение коронавируса (COVID-19)", опубликованной на сайте американского Национального центра биотехнологической информации. Авторы (Марко Касселла и Скот С. Дулебон из итальянского Национального Института рака, Майкл Ражник из военно-медицинского университета США и Раффаэла Ди Наполи из бельгийского институт Жюля Борде), описывая этиологию вируса, уделяют отдельное внимание условиям, при которых вирус может инактивирован или разрушен.

"SARS-CoV-2 относится к категории betaCoVs. Он имеет круглую или эллиптическую и часто плеоморфную форму и диаметр приблизительно 60–140 нм. Как и другие CoV, он чувствителен к ультрафиолетовым лучам и теплу. Кроме того, эти вирусы могут быть эффективно инактивированы липидными растворителями, включая эфир (75%), этанол, хлорсодержащее дезинфицирующее средство, пероксиуксусную кислоту и хлороформ, за исключением хлоргексидина", – сказано в статье.

Ученые выделяют это средство как неэффективное против коронавируса. Единственной страной, где хлоргексидин используют не только для профилактики, но и для лечения коронавирусной инфекции, является Россия. Там больных COVID-19 заставляют полоскать хлоргексидином горло.

Таким образом больше внимания заслуживает вторая рекомендация Супрун – использование спиртосодержащего антисептика для рук – раствора с содержанием спирта 60–80%. Также приводим рецепт антисептика в домашних условиях, рекомендованный ВОЗ.

Обращаем внимание , что хлоргексидин в растворе в Украине продается под следующими торговыми марками: "Хлоргесидин-виола" (ЗАО Фармацевтическая фабрика "Виола", Украина), "Хлоргексидин-КР (ПАО "Химфармзавод" Красная звезда ", Украина), "Хлогексидин-Здоровье", "Пантенол плюс" (оба - ООО "Фармацевтическая компания" Здоровье ", Украина), "Цитеал" (Пьер Фабр медикамент, Франция), а также "Хлоргексидин" (ООО "Производственное объединение" Тетерев ", ЧАО "Биолик", ООО "Славия 2000", ООО "Форс-фарма дистрибюшн", ООО "Фарма Черкасс", все – Украина).

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