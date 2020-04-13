Нелфинавир от коронавируса: что за препарат и кому противопоказан

Препарат нелфинавир, который используется против вируса иммунодефицита человека, может оказаться действенным в лечении коронавируса.

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Известно, что при ВИЧ это лекарство применяют в сочетании с другими антиретровирусными препаратами. А японские ученые заявляют, что он, в частности, способен блокировать и размножение COVID-19.

Медики подчеркнули, что проверенного средства против коронавирусной инфекции еще не изобрели, поэтому необходимо тестировать такие эффективные препараты, как и этот.

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Что известно о препарате нелфинавир?

Нелфинавир (NFV) – синтетический противовирусный препарат из группы ингибиторов протеазы для приема внутрь.

Отмечается, что механизм его действия заключается в подавлении активного центра фермента вируса ВИЧ – протеазы, нарушении образования вирусного капсида и подавлении репликацию вируса ВИЧ с образованием незрелых вирусных частиц, которые не могут инфицировать клетки организма.

Препарат применяют для лечения ВИЧ-инфекции типа ВИЧ-1, в составе комбинированной терапии у взрослых и детей. Монотерапии нелфинавиром проводят в связи с быстрым развитием резистентности вируса ВИЧ к препарату.

Японские ученые заявили, что нелфинавир блокирует размножение COVID-19

Кому нельзя использовать нелфинавир?

Если у вас аллергия на данный препарат, любые его составляющие, другие препараты, продукты питания или вещества. Сообщите врачу о вашей аллергии и о том, как она проявлялась.

Если у вас заболевание печени.

Если вы принимаете какие-либо лекарственные препараты (как рецептурные, так и отпускаемые без рецептов, натуральные препараты и витамины), которые нельзя принимать одновременно с данным препаратом. Например, некоторые средства для лечения повышенного уровня холестерина, мигрени или расстройств настроения. Существует большое количество лекарств, которые нельзя принимать одновременно с данным препаратом.

Если вы кормите ребенка грудью.

Стоит отметить, что в отдельных случаях у некоторых пациентов прием нелфинавира может вызвать серьезные побочные эффекты. Наиболее распространенные, но не сильными, являются диарея, слабость, головная боль, тошнота и боли в животе.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине ведутся переговоры о поставках препаратов с активным веществом гидроксихлорохин, которая продемонстрировала эффективность в лечении коронавируса COVID-19.