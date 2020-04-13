Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

Нелфинавир от коронавируса: что за препарат и кому противопоказан

780
Читать материал на украинском

Препарат нелфинавир, который используется против вируса иммунодефицита человека, может оказаться действенным в лечении коронавируса.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Известно, что при ВИЧ это лекарство применяют в сочетании с другими антиретровирусными препаратами. А японские ученые заявляют, что он, в частности, способен блокировать и размножение COVID-19.

Медики подчеркнули, что проверенного средства против коронавирусной инфекции еще не изобрели, поэтому необходимо тестировать такие эффективные препараты, как и этот.

Нелфинавир от коронавируса: что за препарат и кому противопоказан

Внимание, самолечение вредит Вашему здоровью. Назначать курс лечения могут только врачи!

Что известно о препарате нелфинавир?

Нелфинавир (NFV) – синтетический противовирусный препарат из группы ингибиторов протеазы для приема внутрь.

Отмечается, что механизм его действия заключается в подавлении активного центра фермента вируса ВИЧ – протеазы, нарушении образования вирусного капсида и подавлении репликацию вируса ВИЧ с образованием незрелых вирусных частиц, которые не могут инфицировать клетки организма.

Препарат применяют для лечения ВИЧ-инфекции типа ВИЧ-1, в составе комбинированной терапии у взрослых и детей. Монотерапии нелфинавиром проводят в связи с быстрым развитием резистентности вируса ВИЧ к препарату.

Японские ученые заявили, что нелфинавир блокирует размножение COVID-19

Японские ученые заявили, что нелфинавир блокирует размножение COVID-19

Кому нельзя использовать нелфинавир?

  • Если у вас аллергия на данный препарат, любые его составляющие, другие препараты, продукты питания или вещества. Сообщите врачу о вашей аллергии и о том, как она проявлялась.

  • Если у вас заболевание печени.

  • Если вы принимаете какие-либо лекарственные препараты (как рецептурные, так и отпускаемые без рецептов, натуральные препараты и витамины), которые нельзя принимать одновременно с данным препаратом. Например, некоторые средства для лечения повышенного уровня холестерина, мигрени или расстройств настроения. Существует большое количество лекарств, которые нельзя принимать одновременно с данным препаратом.

  • Если вы кормите ребенка грудью.

Стоит отметить, что в отдельных случаях у некоторых пациентов прием нелфинавира может вызвать серьезные побочные эффекты. Наиболее распространенные, но не сильными, являются диарея, слабость, головная боль, тошнота и боли в животе.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине ведутся переговоры о поставках препаратов с активным веществом гидроксихлорохин, которая продемонстрировала эффективность в лечении коронавируса COVID-19.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Исследование ученых" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Темы
Исследование ученых Здоровье
Место
Украина
Тег
лекарства
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Здоровье Пульмонология

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Коронавирус. Самое важное

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости