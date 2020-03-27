Небулайзер при коронавирусе: Комаровский сказал, поможет ли аппарат

Аппарат для ингаляции небулайзер не имеет никакого отношения к лечению и профилактике коронавирусной инфекции.

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Как рассказал известный доктор Евгений Комаровский в серии ответов на вопросы о COVID-19, для того чтобы не заболеть коронавирусом, надо мыть руки и держаться от людей подальше (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

Евгений Комаровский

"Для того, чтобы помочь себе, когда вы заболеете, нужен не небулайзер, а с помощью климатической техники постоянно поддерживать в помещении адекватные параметры температуры и влажности, и обеспечивать адекватный газообмен", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее семейный врач Вита Олещенко рассказала, что должны делать люди, которые почувствовали у себя симптомы коронавируса.

Также она назвала два метода диагностики коронавируса и назвала ряд профилактических мер, которые помогают не заразиться.

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