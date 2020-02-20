"Не в тот самолет попала ракета": скандал с постом украинки получил неожиданный поворот

Пост, опубликованный на странице волонтера Марины Лобок в Facebook вскоре после прибытия в Украину самолета с эвакуированными из Китая украинцами, вызвал волну негодования в сети.

"Не в тот самолет попала ракета", – говорилось в нем. Как выяснил OBOZREVATEL, автором поста является отец Марины, волонтер Николай Лобок, и он якобы не имел в виду борт из Уханя. С момента публикации его лайкнули всего 85 человек, однако в комментариях развернулась бурная дискуссия.

"Когда я писал про ракету и самолет, я имел в виду самолет с кремлевским Ху*лом, так я называю Путина", – пояснил он. По словам волонтера, он опубликовал такой провокативный пост, чтобы "почистить список друзей от тех, кто с головой не дружит". Позже волонтер отредактировал пост, дописав в нем еще две фразы: "Было бы в самолет кремлевского ху*ла! Московиты быстро исчезните".

В то же время он заявил, что против эвакуации украинцев из эпицентра эпидемии коронавируса. "Я считаю, что это очередной выстрел в моего друга, в нашего президента Владимира Зеленского. Я был знаком с ним лично", – сказал волонтер.

Он пояснил, что, по его мнению, прибытие опасного рейса в Киев станет еще одним поводом для граждан покидать страну. "Из Украины люди и так бегут пачками. И в основном молодежь. А это станет еще одним поводом, чтобы уехать", – предположил волонтер.

Борт из Уханя

Как убежден Лобок, для украинцев, находящийся в Китае, необходимо было организовать карантин на месте, "заплатить какие-то деньги и создать резервацию именно в Китае, чтобы вирус не распространялся в Украине". "Пусть они и не больны, но те 14 или 15 дней могли бы перетерпеть", – сказал он.

Волонтер заявил, что не верит в эффективность мер предосторожности при эвакуации людей. "Я ознакомлен с мерами предосторожности, но все равно это вирус. Он не разбирает людей, он просто косит. Не зря самолет развернули. Говорят, из-за погодных условий, но я думаю, что погода ни при чем", – сказал он.

Новости Самолет из Уханя прилетел в Харьков

Отвечая на вопрос, почему он пользуется аккаунтом дочери, а не своим личным, Николай Лобок заявил: "Я имею право. Кто мне запретит? Те, кто думают, что это пишет Марина, также имеют право думать что угодно".

Пользователи Facebook были возмущены постом "Марины Лобок"

Пользователи Facebook были возмущены постом "Марины Лобок"

Украинский психолог Лариса Волошина считает, что истерическая реакция украинцев и протесты в поселке Новые Санжары на Полтавщине из-за приезда эвакуированных людей из китайского Уханя свидетельствует о недоверии к власти и ее компетентности.

Как писал OBOZREVATEL, 19 февраля началась эвакуация граждан Украины и других стран из китайского города Ухань, охваченного эпидемией коронавируса. Из-за неблагоприятных погодных условий самолет не мог сесть в Харькове. После посадки людей повезут в Новые Санжары на Полтавщину.

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