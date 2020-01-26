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/ Пульмонология

Не только жар и кашель: появился полный список симптомов коронавируса из Китая

1.4т
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Жар и кашель, типичные для пневмонии, являются не единственными симптомами нового коронавируса (nCoV) из Китая.

Как сообщает NHK со ссылкой на медиков, у многих пациентов, попавших с коронавирусом в больницы города Ухань, наблюдались диарея, тошнота, головная боль, усталость, а также проблемы с пищеварительной и нервной системами.

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Такое "разнообразие", говорят врачи, затрудняет диагностирование заболевания на ранней стадии.

В связи с этим они призвали быть бдительными и при подозрении на вирус сразу же обращаться в больницу.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 26 января стало известно, что первый случай заболевания новым коронавирусом (nCoV) из Китая был зафиксирован в Канаде.

Также nCoVдобрался 25 января до Австралии, Малайзии и Франции. При этом в Национальной комиссии здравоохранения Китая сообщили, что от смертельной пневмонии удалось вылечить 36 человек. Их уже выписали из больницы.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Коронавирус 2019-nCoV
Место
Китай
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