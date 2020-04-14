Не только COVID-19: врачи сказали, какой кашель указывает на рак

Определенные виды кашля могут свидетельствовать о развитии онкологической патологии в легких.

Как пишет Express, исследование провели специалисты британской Национальной службы здравоохранения.

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Согласно их данным, если кашель будит по ночам и длится более трех недель, следует немедленно обратиться к врачу.

Также на онкологию может указывать одышка, боль в груди, хрип, мокрота ржавого цвета или с кровью.

При этом специалисты подчеркивают, что такие симптомы не всегда свидетельствуют об опасном заболевании, так как характерны и для других легочных болезней, например коронавируса COVID-19.

Ранняя диагностика позволяет быстрее и эффективнее победить любую болезнь, а в случае рака дает возможность вылечиться полностью.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые выяснили, что простой анализ крови может выявить более 50 видов рака, часто даже до появления каких-либо симптомов.