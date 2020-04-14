Не только COVID-19: врачи сказали, какой кашель указывает на рак

Определенные виды кашля могут свидетельствовать о развитии онкологической патологии в легких.
Как пишет Express, исследование провели специалисты британской Национальной службы здравоохранения.
Иллюстрация
Согласно их данным, если кашель будит по ночам и длится более трех недель, следует немедленно обратиться к врачу.
Также на онкологию может указывать одышка, боль в груди, хрип, мокрота ржавого цвета или с кровью.
При этом специалисты подчеркивают, что такие симптомы не всегда свидетельствуют об опасном заболевании, так как характерны и для других легочных болезней, например коронавируса COVID-19.
Ранняя диагностика позволяет быстрее и эффективнее победить любую болезнь, а в случае рака дает возможность вылечиться полностью.
Как сообщал OBOZREVATEL, ученые выяснили, что простой анализ крови может выявить более 50 видов рака, часто даже до появления каких-либо симптомов.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram